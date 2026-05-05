Policía mata hombre durante presunto enfrentamiento en El Almirante

La Policía Nacional informó este martes que falleció presuntamente mientras recibía atenciones médicas "un reconocido delincuente identificado como Andry Guzmán", a consecuencia de herida por proyectil de arma de fuego, tras enfrentar a una unidad operativa de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que intentó apresarlo en el sector El Almirante, del municipio Santo Domingo Este.

Mediante una nota de prensa la institución indicó que, durante la intervención, a Guzmán se le ocupó una pistola sin documentación legal, la cual utilizó presuntamente para atacar a los agentes actuantes.

Dijo que "Andry" era buscado mediante una orden de arresto, por su presunta implicación en la muerte de Julio Antonio Abreu, ocurrida el 14 de abril de 2026 en el sector Ensanche Luperón, Distrito Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy occiso era señalado como generador de múltiples hechos delictivos que mantenían en zozobra a residentes de los sectores Villa María, Villa Consuelo, Ensanche Luperón y Villas Agrícolas, entre otros.

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Búsqueda del prófugo

Las autoridades persiguen, además, a Wilson Gabriel Morel Peña (a) "Cambumbito", identificado alegadamente como su acompañante en acciones delictivas, quien se encuentra prófugo.

La Policía Nacional señaló que continúa ampliando las investigaciones y activa la localización del prófugo, a fin de proceder con su captura y sometimiento a la justicia.

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