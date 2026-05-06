Edyleni Mercedes Martínez Liriano fue sorprendida por la violencia cuando salía de su residencia la madrugada del martes 5 de mayo, en el sector Alma Rosa II, en el municipio Santo Domingo Este.

Las cámaras de video vigilancia captaron el momento en que varios hombres encapuchados bloquearon la salida del vehículo que segundos antes había abordado la joven dentro del parqueo de un edificio de apartamentos.

Ante la acción de los raptores, la mujer da marcha atrás al vehículo que conducía y los hombres la persiguieron hasta abrir la puerta, logrando sacarla a la fuerza.

Aunque la mujer intentó escapar, los tres hombres la empujaron y lograron montarla de forma abrupta en la yipeta blanca en la que llegaron al lugar.

Exigieron dinero para liberarla

La Policía Nacional informó este miércoles que los captores establecieron contacto con los familiares de la víctima, exigiendo dinero a cambio de su liberación.

Tras el referido contacto, los familiares notificaron el hecho a la Policía, por lo que agentes iniciaron un operativo de búsqueda con el objetivo de ubicar a los responsables y rescatar a la mujer con vida.

Según una nota de prensa de la Policía, mediante análisis de evidencias, inteligencia y herramientas tecnológicas, los investigadores identificaron el vehículo utilizado en el secuestro, lo que permitió ubicarlo y detener a dos de los implicados en la avenida Las Américas, en el sector Los Frailes, Santo Domingo Este.

Los detenidos fueron identificados como Delvar Prophete, de nacionalidad haitiana, y Noel Jean Mardochee, quienes presuntamente participaron en la logística del hecho, incluyendo el uso e intercambio del vehículo utilizado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-25230-pm-bf217126.jpeg La Policía Nacional difundió la fotografía de tres hombres acusados de secuestrar a una joven el sector Alma Rosa II, municipio Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA)

Rescate de la víctima

Posteriormente, las autoridades localizaron a la víctima en un terreno baldío en el sector Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, donde fue apresado en flagrante delito Leury Fernández de Jesús (a) "Caponi", quien la mantenía bajo custodia.

Martínez Liriano fue rescatada con vida y trasladada por unidades del sistema de emergencias 9-1-1 a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas y posteriormente fue entregada a sus familiares, señala la institución.

Autores identificados

Los investigadores identificaron como presuntos responsables intelectuales y operativos a Alejandro Montero Encarnación (a) "Alex" o "Pata de Pollo" y Reimi David de Jesús (a) "Polaco" o "Bopa", quienes permanecen prófugos.

Según las investigaciones, el rapto habría sido planificado con fines económicos por el prófugo "Alex", quien es empleado del padre de la mujer rescatada, que es comerciante.

Asimismo, fueron detenidas dos personas para fines de investigación, vinculadas familiarmente a uno de los principales sospechosos.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público gestiona las órdenes de arresto contra los prófugos, mientras que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.