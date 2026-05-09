El cabo de la Policía Nacional Pedro Enrique Medina Morillo, de 28 años, murió luego de permanecer varios días ingresado tras resultar herido durante un incidente ocurrido en el sector Brisas del Este, en el municipio Santo Domingo Este.

El agente había sido atacado el pasado martes 5 de mayo, cuando presuntamente intentó intervenir en una situación de violencia familiar dentro de una vivienda del referido sector.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Medina Morillo trató de mediar en una discusión en la que un hombre supuestamente agredía a su madre. En medio del incidente, el cabo recibió una herida de arma blanca en el lado derecho del abdomen.

El alistado fue trasladado a un centro de salud, donde permaneció recibiendo atenciones médicas hasta fallecer ayer viernes 8 de mayo a causa de la gravedad de la lesión.

Acusado se entrega

La Policía Nacional informó este sábado que Abel Morillo Morillo, de 24 años y primo del agente fallecido, se entregó de manera voluntaria tras ser señalado como el presunto responsable de la agresión.

El joven se presentó en el Palacio de la Policía Nacional acompañado de varios familiares y fue recibido por el director de Comunicaciones Estratégicas de la institución, el coronel Diego Pesqueira.

Según explicó Pesqueira, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público, el detenido será sometido a evaluaciones médicas y se le garantizarán todos sus derechos fundamentales, conforme a lo establecido por la Constitución y las leyes vigentes.

La Policía indicó que el caso continúa bajo investigación y que el detenido será enviado ante la justicia para los fines legales correspondientes.