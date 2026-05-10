Mueren un hombre y una mujer en choque de motor con un vehículo en Bávaro

Dos personas perdieron la vida la madrugada de este domingo, durante un accidente de tránsito ocurrido en la avenida España, próximo a la plaza Friusa, en Bávaro, provincia de La Altagracia.

Las víctimas fueron identificadas como Olginia Martínez, de 36 años, y Rafael Bautista Santana, dominicano, de 44 años de edad, oriundo de Arenoso, Cevicos, provincia Sánchez Ramírez, quienes perdieron la vida tras colisionar su motocicleta con un vehículo.

Según los datos preliminares, Bautista falleció en el lugar del accidente, mientras que Martínez murió mientras recibía atención médica en un hospital de la localidad.

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Las autoridades indicaron que ambos ocupantes de la motocicleta se desplazaban sin casco protector al momento del accidente.

Al lugar del hecho acudieron miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, agentes de tránsito, Policía Nacional, entre otras autoridades.