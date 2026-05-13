Un hombre mata a su expareja a tiros y luego se suicida en Alma Rosa I

Esmeralda Moronta de los Santos fue ultimada por Omar Tejeda Guzmán. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer murió y su expareja sentimental se suicidó tras un hecho violento ocurrido la tarde de este miércoles en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, informó la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, quien falleció a causa de múltiples heridas de bala presuntamente ocasionadas por Omar Tejeda Guzmán, de 48 años.

Según el informe preliminar, el hombre persiguió a la mujer por la calle Puerto Rico hasta el interior de un colmado, donde le realizó varios disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Las autoridades indicaron que, tras cometer el hecho, Tejeda Guzmán se suicidó con la misma arma.

Intento refugiarse

De acuerdo con las investigaciones iniciales, Moronta de los Santos intentó refugiarse dentro del establecimiento comercial, pero no logró escapar de la agresión.

Miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público realizan las pesquisas correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el caso. Al lugar se presentó el vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira.

La institución informó que ofrecerá mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.