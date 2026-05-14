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Hombre muerto licorera
Hombre muerto licorera

Vigilante mata a hombre que entró de madrugada a licorera en San Pedro de Macorís

De acuerdo al informe, Flavio Antonio Henríquez Aquino recibió un tiro en un glúteo cuando presuntamente ingresó al lugar al hacer una rotura

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    Vigilante mata a hombre que entró de madrugada a licorera en San Pedro de Macorís
    Patrulla de la Policía Nacional. (ARCHIVO)

    Un hombre murió luego de ingresar a las instalaciones de una empresa destilera en San Pedro de Macorís, donde resultó herido de bala durante un incidente ocurrido en horas de la madrugada, informaron las autoridades.

    La víctima fue identificada como Flavio Antonio Henríquez Aquino, de 45 años, residente en el sector Sarmiento, quien falleció mientras recibía atención médica en un centro de salud de la localidad.

    Detalles del incidente

    De acuerdo con el informe preliminar, miembros de la División de Investigación de Delitos Contra las Personas (Homicidios), adscritos a la Subdirección Regional Sureste de Investigación (Dicrim), fueron alertados alrededor de las 2:45 de la madrugada del  12 de mayo, tras el ingreso del herido al referido centro de salud.

    • Según el acta de levantamiento del cadáver, Henríquez Aquino presentaba una herida por proyectil de arma de fuego de cañón largo tipo escopeta, con entrada en el glúteo izquierdo y sin salida.

    Investigación en curso

    Las investigaciones preliminares establecen que el hoy occiso habría penetrado, al hacer una rotura a las instalaciones de la destilería, donde recibió un disparo realizado por el vigilante privado que se encontraba prestando servicio de seguridad en el lugar.

    El disparo habría sido efectuado con una escopeta marca Maverick, modelo 88, calibre 12, asignada al agente de seguridad para sus funciones.

    La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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