Vigilante mata a hombre que entró de madrugada a licorera en San Pedro de Macorís

Un hombre murió luego de ingresar a las instalaciones de una empresa destilera en San Pedro de Macorís, donde resultó herido de bala durante un incidente ocurrido en horas de la madrugada, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Flavio Antonio Henríquez Aquino, de 45 años, residente en el sector Sarmiento, quien falleció mientras recibía atención médica en un centro de salud de la localidad.

Detalles del incidente

De acuerdo con el informe preliminar, miembros de la División de Investigación de Delitos Contra las Personas (Homicidios), adscritos a la Subdirección Regional Sureste de Investigación (Dicrim), fueron alertados alrededor de las 2:45 de la madrugada del 12 de mayo, tras el ingreso del herido al referido centro de salud.

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Según el acta de levantamiento del cadáver, Henríquez Aquino presentaba una herida por proyectil de arma de fuego de cañón largo tipo escopeta, con entrada en el glúteo izquierdo y sin salida.

Investigación en curso

Las investigaciones preliminares establecen que el hoy occiso habría penetrado, al hacer una rotura a las instalaciones de la destilería, donde recibió un disparo realizado por el vigilante privado que se encontraba prestando servicio de seguridad en el lugar.

El disparo habría sido efectuado con una escopeta marca Maverick, modelo 88, calibre 12, asignada al agente de seguridad para sus funciones.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.