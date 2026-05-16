Dos detenidos por robo millonario y heridas de bala en Santo Domingo Este

Una noche de diversión en el sector Hainamosa, en Santo Domingo Este, terminó convirtiéndose en un caso de asalto armado, disparos y una extensa investigación policial.

Según las autoridades, Joan Carlos Castillo Veras, conocido como "Tatalo", compartía en el establecimiento Drink La Fresa Bar durante la madrugada del pasado 20 de abril, sin imaginar que al salir del lugar sería interceptado por un grupo de hombres encapuchados.

El asalto

La investigación establece que cinco individuos, que se desplazaban en un vehículo Hyundai blanco, habrían obligado a la víctima a subir al automóvil bajo amenazas.

Durante el asalto, los atacantes presuntamente despojaron a Castillo Veras de dos cadenas de oro, un guillo, dos anillos, un reloj y RD$190,000 en efectivo.

En medio del incidente también resultó herido de bala Jonathan Ariel Medina Rosario, de 42 años, quien sufrió impactos en ambas piernas y fue llevado al Hospital Municipal El Almirante para recibir atenciones médicas.

Tras el levantamiento de la escena, agentes de la Policía Científica recolectaron seis casquillos y un proyectil impactado, piezas que formarían parte de la investigación.

Operativo y capturas

Luego de varias semanas de seguimiento, análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia, miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, lograron ubicar a dos de los presuntos involucrados.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Sánchez Mordan, alias "El Bronco", de 36 años, y Wilson Areche Ávila, conocido como "Dawelys", de 32.

El arresto se produjo la tarde del jueves 14 de mayo en la calle Prolongación Teo Cruz, del sector Los Cerros, en San Cristóbal, donde ambos se desplazaban a bordo de un vehículo Nissan Sentra azul, placa PP019446.

Armas y chaleco ocupados

De acuerdo con el informe policial, durante la requisa a "El Bronco" le fue ocupada una pistola marca Arcus calibre 9 milímetros con tres cápsulas.

Mientras, a "Dawelys" las autoridades le incautaron una pistola Fratelli Tanfoglio calibre 9 milímetros con cuatro cápsulas, además de un chaleco antibalas negro, todo sin documentación legal.

Ambos eran buscados mediante la orden de arresto No. RAJ-2026-07305, emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo.

Investigación sigue abierta

Las autoridades indicaron que las pesquisas permitieron identificar a otros presuntos participantes en el caso, entre ellos hombres conocidos como "El Bonito", "Ramón", "Jeison" y Raymond Rafael de Jesús, alias "Negrón".

Asimismo, fueron arrestados previamente Ismael Alberto Mejía Vicioso y María Lourden Peguero García, alias "Yakaira", señalados como supuestos colaboradores en labores de vigilancia y seguimiento contra la víctima antes del asalto.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de los demás implicados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer totalmente el caso y someter a todos los involucrados ante el Ministerio Público.