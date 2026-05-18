Encuentran joven muerta dentro de su apartamento en Las Cañitas; autoridades investigan el caso

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. ( ARCHIVO )

Una joven de 25 años fue hallada muerta dentro de su apartamento, ubicado en el sector 24 de Abril, en el área de Las Cañitas, del Distrito Nacional, informó este lunes la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Jhorgely Reynoso Montero. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes 15 de mayo.

Inician investigación

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad del orden, tras el hallazgo, agentes policiales y representantes del Ministerio Público iniciaron una investigación para esclarecer el caso.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, explicó que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), donde se le practicará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

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Además, el comunicado indica que hasta el momento, "no se tienen datos concluyentes sobre signos de violencia, por lo que será necesario esperar los resultados forenses" para avanzar en las investigaciones.

La Policía informó que varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación mientras continúan las pesquisas relacionadas con el hecho.