Un extranjero murió tras accidente de tránsito en La Altagracia

Hospital IMG, ubicado en Punta Cana, provincia La Altagracia. ( ARCHIVO )

Un joven de nacionalidad colombiana falleció mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en la avenida Barceló, en Bávaro, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Nadin Junior Monroy Sánchez, de 19 años, quien conducía una motocicleta de datos no especificados al momento del choque.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente se registró cuando la motocicleta impactó con un vehículo Honda Civic, blanco, conducido por Alinson Ozoria Moreno.

Trasladado al hospital

Tras el impacto, el joven colombiano resultó lesionado y fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que lo trasladaron inicialmente al Hospital de Verón.

Posteriormente, familiares lo llevaron en una ambulancia privada al Hospital IMG, en Punta Cana, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.