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Accidente en Santiago
Accidente en Santiago

VIDEO | Mujer muere tras ser impactada por una grúa en Santiago

Un niño que acompañaba a la víctima resultó herido

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Una mujer murió ayer lunes tras ser impactada por una grúa, cuyo conductor presuntamente perdió el control por fallas en los frenos, en un hecho ocurrido en el municipio Tamboril, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Denny María Alcántara, de 36 años, quien se desplazaba en una pasola junto a un niño, por la calle principal del barrio Domingo Alegre de la referida localidad. 

  • El menor de edad, cuyo nombre se omite por razones legales, resultó herido.

Según las informaciones preliminares, el camión grúa, de una empresa contratista de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), sufrió un desperfecto mecánico mientras transitaba por la zona, lo que provocó que el conductor perdiera el control e impactara varias motocicletas, incluida la pasola en la que viajaba la mujer.

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Infografía
Denny María Alcántara, de 36 años, murió tras ser impactada por una grúa que presuntamente perdió el control por fallas en los frenos en el municipio de Tamboril, provincia Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Daños a vivienda

Tras el impacto, el vehículo pesado terminó dentro de una vivienda, causando daños a la propiedad.

La muerte de Alcántara ha causado consternación entre familiares y comunitarios en Tamboril.

El caso ha generado numerosas reacciones entre ciudadanos que demandan mayores controles y supervisión a los vehículos pesados que circulan por las vías públicas.

Las autoridades de tránsito investigan el caso para determinar si en realidad el accidente fue provocado por un desperfecto mecánico.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.