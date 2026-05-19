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Hombre muere tras caer desde el cuarto piso de Plaza Central

La Policía informó que investiga el hecho

Un seguridad privado dijo que se trató de un suicidio

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    Hombre muere tras caer desde el cuarto piso de Plaza Central
    Joselito del Rosario Paulino tenía 49 años. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre falleció la mañana de este martes tras caer desde el cuarto piso del área de parqueos del centro comercial Plaza Central, ubicado en el Distrito Nacional.

    La víctima fue identificada como Joselito del Rosario Paulino, de 49 años, quien, según informaciones preliminares, cayó al vacío alrededor de las 11:00 de la mañana.

    Tras el incidente, miembros de la Policía Nacional y organismos de emergencia se presentaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente.

    • El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho, incluyendo la revisión de las cámaras de vigilancia instaladas en el centro comercial.

    Vigilante dijo se suicidó

    De manera preliminar, uno de los vigilantes del establecimiento indicó que el hombre presuntamente se habría lanzado al vacío con fines suicidas, aunque las autoridades aclararon que las investigaciones continúan en proceso.

    La Policía Nacional indicó que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las pesquisas.

    Extraoficialmente se dijo que Joselito del Rosario Paulino era propietario de una tienda de celulares.

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