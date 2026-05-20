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Policías ultiman a un joven en Jarabacoa; familiares denuncian que lo ejecutaron

Vinculan fallecido al hallazgo de dos cadáveres en un tramo de carretera La Vega-Jarabacoa

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Policías ultiman a un joven en Jarabacoa; familiares denuncian que lo ejecutaron
Un joven señalado por las autoridades como presunto delincuente cayó abatido alegadamente en medio de un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en el municipio de Jarabacoa. (ARCHIVO)

Miembros de la Policía Nacional ultimaron a un joven la noche de ayer, martes, en la comunidad Pedregal, en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega.

El occiso fue identificado como Miguel Ángel Mariñe, conocido como "el Boa", de 23 años.

Trascendió que los agentes realizaban operativos de búsqueda relacionados con la investigación de la muerte de dos hombres hallados con impactos de bala en un precipicio próximo a la carretera La Vega-Jarabacoa, en la zona conocida como El Puerto.

Protestas de familiares

El fallecimiento del joven, al que las autoridades califican de delincuente, provocó protestas de parte de familiares y comunitarios frente al área de emergencias del hospital Octavia Gautier de Vidal, en Jarabacoa.

Cuestionaron la versión oficial sobre un supuesto intercambio de disparos.

  • Según denunciaron, la muerte de Miguel Ángel se trató de una "ejecución" y no de un intercambio de disparos.

De acuerdo con versiones ofrecidas por parientes del fallecido, el joven se encontraba en el río Baiguate cuando varias unidades policiales llegaron al lugar y se produjo el incidente debajo del puente de esa zona.

Sus familiares reclamaron una investigación transparente que permita determinar cómo ocurrieron los hechos.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.