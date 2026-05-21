Disputa por control de drogas desató ejecución de mujer en Santiago y doble crimen en Jarabacoa

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, ofrece declaraciones durante una rueda de prensa sobre las investigaciones del asesinato de "la China" y el doble crimen ocurrido en Jarabacoa. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Una sangrienta disputa territorial por el control y distribución de sustancias controladas fue el motivo detrás de una cadena de ejecuciones que en menos de 12 horas dejó un saldo de cuatro personas muertas entre las localidades Santiago y Jarabacoa, según informó este jueves la Policía Nacional.

Lo que inició como un aparente incidente aislado en el sector Bella Vista de la provincia Santiago, ha destapado una compleja investigación de la Dirección de Investigación (Dicrim) y el Ministerio Público que expone los brutales métodos de ajuste de cuentas del narcotráfico en la región del Cibao.

El detonante de la violencia comenzó en el sector La Yagüita de Pastor, en Santiago, donde fue asesinada a tiros Margarita Díaz García, alias "la China", el martes 19 de mayo, a la 1:00 de la madrugada.

De acuerdo con las autoridades, "la China" y su concubino, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias "el Flaco", poseían reportes policiales de que se dedicaban activamente a la venta de narcóticos y mantenían una fuerte disputa por el control de los puntos de distribución con una banda rival.

Esa ejecución fue el primer mensaje en esa guerra de asfalto con ajuste de cuentas que siguió en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega, a las 4:00 de la madrugada del mismo martes.

En unos matorrales de la carretera Federico Basilis, en el sector La Virgen, fueron hallados los cuerpos sin vida y con múltiples impactos de bala de Natanael Peña, alias "el Cha", y un sujeto apodado "la Rata".

Mataron a sus compañeros

Lo que todavía no está claro ni para la propia Policía es por qué dos de los hombres que mataron a "la China" también fueron ejecutados por sus compañeros tras cumplir con el encargo.

A través de la Dirección de la Policía Científica, las autoridades realizaron un análisis comparativo de las evidencias balísticas recolectadas en la escena de Santiago y las del doble homicidio en Jarabacoa.

El resultado arrojó una coincidencia absoluta en la utilizan de las mismas armas para cometer las tres ejecuciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-121513-pm-e84af935.jpeg Imágenes difundidas por la Policía Nacional muestran las evidencias recolectadas entorno al asesinato de "la China", ocurrido en la provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-121506-pm-37b2890b.jpeg Imágenes compartidas por la Policía Nacional relacionadas con el doble crimen registrado en Jarabacoa, provincia La Vega. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

Yipeta delatora

La identificación de los occisos y la cronología de los hechos fue posible mediante el análisis de cámaras de seguridad y cruce de información.

Los investigadores identificaron una yipeta rojo vino, Honda CR-V, placa No. G-763855, alquilada en un Rent Car por Ruddy Manuel Morán Almonte, alias "la Pólvora", señalado como un reconocido distribuidor de drogas y cabecilla de una red criminal.

El rastreo por GPS del vehículo determinó que realizó una parada técnica en el sector La Virgen de Jarabacoa, a las 4:15 de la madrugada, hora y lugar exactos donde abandonaron los cadáveres de "el Cha" y "la Rata".

Durante operativos realizados en Jarabacoa, la policía interceptó la misma yipeta mientras era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años, quien confesó que "la Pólvora" le había ordenado desaparecerla y que el grupo se escondía en una villa del sector El Pedregal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-122157-pm-b8ed1605.jpeg Imagenes presentada por la Policía Nacional con imágenes de los presuntos implicados y detalles del operativo relacionado con el asesinato de "la China" y el doble crimen ocurrido en Jarabacoa. (FUENTE EXTERNA)

Un cuarto caído

Según la Policía Nacional, miembros de sus unidades élites acudieron a la referida villa y tras notar la presencia de los agentes, los delincuentes huyeron portando armas de fuego de diversos calibres hacia la zona boscosa del Río Baiguate, lo que originó un supuesto intercambio de disparos.

En el hecho cayó abatido Miguel Ángel Mariné Rodríguez, alias "la Cabra", a quien se le ocupó una pistola calibre 9mm.

Las pruebas de balística forense confirmaron que esta arma fue una de las utilizadas tanto en el asesinato de "la China" como en el doble homicidio de los matorrales.

Persiguen miembros de la banda "La Pólvora"

La Policía Nacional informó que mantienen bajo investigación a la detenida Erika Martínez Peralta y despliegan amplios operativos para capturar a los remanentes de esta estructura de narcotráfico.

Los declarados prófugos de la justicia, catalogados de alta peligrosidad, fueron identificados como Ruddy Manuel Morán Almonte (a) "la Pólvora" (Cabecilla); Michael Rodríguez Santos, (a) "el Viajante" y/o "el Deportao"; y "Marinito" y/o "Niquelado" y/o "Chencho".

Además, Carlos Alberto (a) "Gatillo", y el apodado "el Gánster" y/o "la Maldad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-122156-pm-f0acd0b6.jpeg La Policía Nacional identificó y declaró prófugos a varios de los presuntos implicados en el asesinato de "la China" y el doble crimen ocurrido en Jarabacoa. (FUENTE EXTERNA)