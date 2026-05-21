Repartidor ultima a un compañero de trabajo durante una riña en Santiago

Miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) persiguen al presunto responsable del homicidio. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que se desempeñaba como repartidor de pedidos a domicilio presuntamente mató a un compañero de trabajo durante una riña ocurrida la tarde de ayer, miércoles, en el sector La Española, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Julio César Soriano Jiménez, de 44 años, quien falleció a causa de heridas cortopunzantes, según informaron las autoridades.

El homicida, quien no ha sido identificado, escapó de la escena tras el hecho.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el suceso se originó por rencillas personales entre el hoy occiso y el victimario.

Persiguen al responsable

Miembros de la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra las Personas, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), persiguen al presunto responsable del homicidio.

La Policía Nacional informó además que una persona fue detenida para fines de investigación, mientras continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, la institución exhortó al presunto autor material a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia.