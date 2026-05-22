Ministerio Público investiga muerte de supuesto miembro de banda abatido por la Policía en Jarabacoa

Casquillos de balas durante la escena de un hecho. ( ARCHIVO )

El Ministerio Público investiga las circunstancias en que perdió la vida un joven presuntamente abatido el pasado miércoles 20 de mayo por miembros de la Policía Nacional, durante un supuesto intercambio de disparos registrado en el municipio Jarabacoa, provincia La Vega.

De acuerdo con un comunicado del órgano acusador, las investigaciones preliminares establecen que el joven, identificado como Miguel Ángel Mariné Rodríguez, falleció tras recibir un impacto de bala disparado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que participaban en el operativo.

La titular de la Fiscalía del Distrito Judicial de Jarabacoa, Viviana Mena Paulino, dijo que realizan las diligencias de lugar para esclarecer el caso y proceder con las medidas correspondientes.

Sin embargo, ayer la Policía Nacional informó que Mariné Rodríguez estaba vinculado con la muerte de Margarita Díaz García, alias "la China", en la provincia Santiago, así como con el asesinato de Natanael Peña, alias "el Cha", y de un hombre apodado "la Rata", quienes fueron hallados sin vida y con múltiples impactos de bala en unos matorrales de la carretera de Jarabacoa.

Estos últimos fueron señalados por las autoridades de participar en la muerte de "la China" y posteriormente habrían sido ultimados por sus propios compañeros tras cumplir el encargo.

De acuerdo con la institución del orden, dichos crímenes ocurrieron la madrugada del martes 19 de mayo y estarían relacionados con una disputa territorial por el control y distribución de sustancias narcóticas.

Las autoridades realizaron un análisis comparativo de las evidencias balísticas recolectadas en la escena de Santiago y las del doble homicidio en Jarabacoa y determinaron que las mismas armas fueron utilizadas para cometer las tres ejecuciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-21-at-122157-pm-ccbf6de0.jpeg Imagenes presentada por la Policía Nacional con imágenes de los presuntos implicados y detalles del operativo relacionado con el asesinato de la China y el doble crimen ocurrido en Jarabacoa. (FUENTE EXTERNA)

El supuesto intercambio de disparos

Durante las pesquisas, los agentes identificaron una yipeta Honda CR-V rojo vino, presuntamente utilizada en los hechos, la cual fue localizada posteriormente en Jarabacoa. La conductora del vehículo, Erika Martínez Peralta, señaló a varios integrantes de la supuesta red criminal y reveló el lugar donde se ocultaban.

La Policía informó que, al intervenir una villa en el sector El Pedregal, en Jarabacoa, los presuntos delincuentes huyeron armados hacia una zona boscosa cercana al río Baiguate, produciéndose un supuesto intercambio de disparos en el que murió Miguel Ángel Mariné Rodríguez, alias "la Cabra".

Según las autoridades, al fallecido se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros que habría sido utilizada en los homicidios investigados.

Persiguen a miembros de la banda

La Policía Nacional informó que mantiene bajo investigación a Erika Martínez Peralta y continúa desplegando operativos para capturar a otros presuntos integrantes de la estructura criminal. Entre los prófugos, catalogados por las autoridades como de alta peligrosidad, figuran Ruddy Manuel Morán Almonte, alias "la Pólvora"; Michael Rodríguez Santos, alias "el Viajante" y/o "el Deportao"; así como los apodados "Marinito", "Niquelado" y "Chencho". También es buscado un hombre conocido como "el Gánster" y/o "la Maldad". Mientras que Carlos Alberto, alias "Gatillo", señalado como integrante del grupo, murió ayer durante un operativo policial realizado en el distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago.