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Enfrentamiento armado
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VIDEO | Identifican a tres hombres acusados de atacar patrulla y herir sargento en Higüey

El vocero de la Policía indicó que el sargento mayor recibió un disparo en la zona del cuello

    La Policía Nacional identificó y activó la búsqueda de tres hombres señalados como los presuntos responsables de atacar a tiros a una patrulla policial en el tramo carretero Higüey-Yuma, provincia La Altagracia, hecho en el que resultó herido el sargento mayor Manuel Yohan de Aza.

    Los buscados fueron identificados como Joaquín Antonio Rodríguez Matos, alias "Richard", de 34 años; Carlos Ismael Lorenzo Severino, de 33; y Jaime Leonel Ávila Peguero, alias "Chimbilín", de 29 años, considerados por las autoridades como "altamente peligrosos" y presuntamente armados.

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      El hecho

      El vocero de la Policía Nacionalcoronel Diego Pesqueirainformó que el incidente ocurrió mientras agentes realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona de Higüey-Yuma.

      Según explicó, los agentes detectaron un vehículo Hyundai Sonata gris con una placa que no correspondía al automóvil, situación que generó sospechas.

      • Pesqueira indicó que el sargento mayor recibió un disparo en la zona del cuello.
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      De acuerdo con el informe preliminar, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los agentes cuando intentaban detenerlos para fines de verificación, impactando tanto al alistado como a la unidad policial antes de huir del lugar.

      Durante el levantamiento realizado por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), Policía Científica y el Ministerio Público, las autoridades recolectaron varias evidencias, entre ellas casquillos calibre 9 milímetros, herramientas presuntamente utilizadas en actividades delictivas, guantes, un pasamontañas y placas vehiculares.

      El coronel Pesqueira exhortó a los hombres señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente.

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