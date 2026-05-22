La Policía Nacional identificó y activó la búsqueda de tres hombres señalados como los presuntos responsables de atacar a tiros a una patrulla policial en el tramo carretero Higüey-Yuma, provincia La Altagracia, hecho en el que resultó herido el sargento mayor Manuel Yohan de Aza.

Los buscados fueron identificados como Joaquín Antonio Rodríguez Matos, alias "Richard", de 34 años; Carlos Ismael Lorenzo Severino, de 33; y Jaime Leonel Ávila Peguero, alias "Chimbilín", de 29 años, considerados por las autoridades como "altamente peligrosos" y presuntamente armados.

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El hecho

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que el incidente ocurrió mientras agentes realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona de Higüey-Yuma.

Según explicó, los agentes detectaron un vehículo Hyundai Sonata gris con una placa que no correspondía al automóvil, situación que generó sospechas.

Pesqueira indicó que el sargento mayor recibió un disparo en la zona del cuello.

De acuerdo con el informe preliminar, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los agentes cuando intentaban detenerlos para fines de verificación, impactando tanto al alistado como a la unidad policial antes de huir del lugar.

Durante el levantamiento realizado por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), Policía Científica y el Ministerio Público, las autoridades recolectaron varias evidencias, entre ellas casquillos calibre 9 milímetros, herramientas presuntamente utilizadas en actividades delictivas, guantes, un pasamontañas y placas vehiculares.

El coronel Pesqueira exhortó a los hombres señalados a entregarse por la vía que consideren pertinente.