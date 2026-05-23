Se entregan dos de los tres hombres acusados de herir a sargento en Higüey

Carlos Ismael Nolasco Severino, alias "el Sicario" y Jaime Leonel Ávila Peguero, alias "Chimbilín", acusados de participar en el ataque a una patrulla policial en Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional de la Policía Nacional en la provincia La Altagracia informó sobre la entrega voluntaria de dos de los tres hombres señalados como responsables de atacar a tiros a una patrulla policial y herir al sargento mayor Manuel Yohan de Aza, durante un operativo realizado en la carretera Higüey–Yuma.

Se trata de Carlos Ismael Nolasco Severino, alias "el Sicario", de 33 años, y Jaime Leonel Ávila Peguero, alias "Chimbilín", de 29,quienes eran buscados mediante la orden de arresto por su supuesta vinculación al hecho.

De acuerdo con la Policía, Nolasco Severino, era buscado mediante la orden No. 01930-2026 y se presentó voluntariamente ante oficiales de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) de La Altagracia y La Romana, acompañado de familiares.

Asimismo, durante el proceso, la madre de Ávila Peguero entregó de manera voluntaria una pistola verde con negro marca Glock, modelo 19 Gen 4, calibre 9 milímetros, serie No. BFNS121, con su cargador y seis cápsulas.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El suceso

Según las investigaciones preliminares, el caso ocurrió mientras agentes policiales daban seguimiento preventivo a un vehículo Hyundai Sonata gris con una placa que no correspondía al automóvil en la carretera Higüey–Yuma, situación que generó sospechas.

Las autoridades indicaron que los ocupantes del automóvil realizaron disparos contra la patrulla actuante, resultando herido en el cuello el sargento mayor, y luego huyeron.

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Un cuatro implicado

La institución del orden informó que continúa prófugo Joaquín Antonio Rodríguez Matos, alias "Richar", quien es activamente buscado por su presunta participación en el ataque.

De acuerdo con las autoridades, en el curso de las investigaciones y de las entregas voluntarias, las autoridades identificaron al presunto delincuente Juan Luis Leivol, alias "la Boina", como posible cuarto participante en la agresión armada perpetrada contra la patrulla policial.

La Policía Nacional exhortó a los hombres a entregarse por la vía correspondiente y aseguró que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público.