Capturan hombre señalado por la muerte de su yerno en Hato Mayor

Según la Policía, la muerte del hombre se produjo tras ser atacado con un arma blanca por su suegro y mientras la víctima se encontraba con su pareja. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Miembros de la Policía Nacional ejecutaron una orden de arresto contra un hombre imputado de causar la muerte de su yerno durante un hecho ocurrido en la provincia Hato Mayor y en momento en el que la víctima se encontraba con su pareja, hija del detenido,

El hombre que ya está bajo custodia de las autoridades fue identificado como Andrés Benítez La Pe, de 63 años, quien era perseguido por el homicidio del nacional haitiano Ruddy Milisu, de 30 años, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas corto penetrantes en distintas partes del cuerpo.

Una comunicación de prensa de la Policía explica que las investigaciones preliminares indican que el crimen ocurrió mientras la víctima se encontraba en su residencia en compañía de su pareja, identificada como Yudelki Benítez Cabrera.

En esas circunstancias, el detenido —padre de la mujer— habría penetrado a la vivienda y agredió físicamente a Milisu, ocasionándole las heridas que posteriormente le provocaron la muerte cuando recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Durante el operativo de captura, las autoridades ocuparon una motocicleta marca CG, modelo Z3000, roja, en la que se desplazaba el detenido al momento de su arresto.

No se informó el móvil del homicidio

La nota de la Policía Nacional no ofrece información sobre qué motivó al victimario ejecutar el homicidio.

Dijo que fue confiscado un machete de aproximadamente 20 pulgadas de largo, presuntamente utilizado para cometer el crimen.

El detenido y las evidencias ocupadas fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.