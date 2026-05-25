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Encuentran cadáver
Encuentran cadáver

Hallan mujer en estado de descomposición en Miches

La mujer dejó en la orfandad a una niña menor de edad

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Hallan mujer en estado de descomposición en Miches
Las autoridades iniciaron las investigaciones de lugar tras hallazgo de mujer muerta en la provincia El Seibo. (ARCHIVO)

Una mujer fue hallada en estado de descomposición en unos terrenos baldíos del sector El Asfalto, en el municipio turístico de Miches, provincia de El Seibo.

La víctima fue identificada como Andreina García, de 32 años, quien había sido reportada como desaparecida días atrás.

  • La mujer dejó en la orfandad a una niña menor de edad.

Inician investigaciones

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y un médico legista, quienes realizaron el levantamiento correspondiente.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.