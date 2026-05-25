Hallan muerto a coronel de la Fuerza Aérea en el Parque Mirador Sur

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofreció detalles preliminares sobre la investigación del hallazgo sin vida de un coronel de la FARD en el parque Mirador Sur. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

La Policía Nacional investigan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), cuyo cuerpo sin vida fue hallado en las primeras horas de la mañana de este lunes en el Parque Mirador Sur, Distrito Nacional.

La víctima fue identificada como Juan Benito Enrique Taveras, de 52 años.

De acuerdo con los informes preliminares ofrecidos por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, el cuerpo fue avistado por ciudadanos en una zona del parque habitualmente utilizada por la población para realizar actividades físicas.

El levantamiento formal del cadáver se efectuó alrededor de las 8:30 de la mañana. Los reportes iniciales indican que el alto oficial militar se encontraba en el área con ropa deportiva y presumiblemente se disponía a ejercitarse cuando ocurrió el deceso.

Investigación en desarrollo

La uniformada ha manejado el caso con estricta prudencia, evitando ofrecer detalles preliminares sobre si el cuerpo presenta o no signos visibles de violencia.

"Hasta el momento no podemos dar esos detalles porque es una información que está en desarrollo. No podemos adelantar una causa de muerte porque no somos peritos en la materia", precisó el portavoz policial.

El cadáver de Enrique Taveras fue trasladado de inmediato a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde los especialistas técnicos realizarán los estudios de autopsia correspondientes.