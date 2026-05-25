Las autoridades investigan las circunstancias en las que una adolescente de 14 años falleció mientras se encontraba ingresada en el hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra.

La menor cuya identidad se mantiene bajo reserva legal, había ingresado al centro de protección el pasado 15 de mayo por disposición de la jurisdicción especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

El deceso de la jovencita de nacionalidad haitiana ocurrió dentro de las instalaciones del centro, lo que activó de inmediato a los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Según fuentes extraoficiales, tres menores que compartían en el mismo pabellón que la occisa habrían estado involucradas en el hecho que las autoridades tratan de esclarecer.

Conani dispone medidas administrativas

A través de un comunicado, el Conani informó que dispuso la suspensión preventiva del personal encargado de la seguridad y el acompañamiento en el centro, así como la intervención del hogar residencial, como parte de las medidas administrativas adoptadas tras el hecho.

La institución explicó que estas acciones buscan fortalecer los procesos de atención, seguimiento y protección de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado. Asimismo, indicó que con las adolescentes involucradas se desarrolla el "abordaje investigativo que corresponde".

"La adolescente afectada recibía seguimiento y atención especializada debido a condiciones de salud y situaciones de alta vulnerabilidad previamente identificadas, conforme a los protocolos de protección integral y acompañamiento institucional", señaló la institución.

El Conani expresó su consternación ante lo ocurrido y señaló que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones y que el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación correspondiente, a fin de determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

"Acompañamos con respeto el sentimiento de pesar que genera la pérdida de una persona menor de edad", agregó la entidad.

Indagatorias se desarrollan bajo confidencialidad

Respecto al avance de las indagatorias, el vocero de la institución del orden, Diego Pesqueira informó que el caso se maneja bajo estricta confidencialidad debido a las limitaciones que impone la ley en materia de menores de edad.

"Esta jovencita falleció y nuestros agentes han asumido las investigaciones en estricta coordinación con la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes", dijo.

A su vez el alto oficial confirmó que tres adolescentes que compartían el pabellón junto a la fallecida se encuentran bajo investigación, y señaló que son "casos de una jurisdicción especializada".

El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad que determinará de manera científica la causa real de la muerte a través del informe de la autopsia.