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Mujer muerta
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Hallan muerta a una joven dentro de su vivienda en La Romana

La fallecida fue identificada como Angela Michelle, de unos 20 años

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
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Hallan muerta a una joven dentro de su vivienda en La Romana
Una patrulla de la Policía Nacional. (ARCHIVO)

Una joven fue encontrada muerta en el interior de su residencia, en un hecho ocurrido la madrugada de este viernes en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

Fue identificada como Angela Michelle, de unos 20 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de la vivienda en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y un médico legista, quienes realizaron los levantamientos correspondientes.

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Hecho bajo investigación

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar la causa del fallecimiento.

  • El hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y residentes de la comunidad.
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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.