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cuerpo sin vida de mujer
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Hallan muerta a una mujer cerca de una cabaña en el Distrito Nacional

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan entrevistas y levantamiento de evidencias para esclarecer los hechos

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    Hallan muerta a una mujer cerca de una cabaña en el Distrito Nacional
    Agentes de la Policía levantan evidencias en el lugar donde fue encontrada sin vida Katianely Sánchez Solís, de 30 años. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en que una mujer fue hallada sin vida este domingo en las inmediaciones de una cabaña ubicada en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional.

    La víctima fue identificada como Katianely Sánchez Solís, de 30 años.

    Las investigaciones preliminares indican que el hallazgo se produjo alrededor de las 5:51 de la mañana, cuando empleados del establecimiento observaron el cuerpo en un área próxima a las instalaciones y notificaron de al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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    La Policía dijo que la causa oficial de la muerte será determinada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

    Realizan entrevistas

    Como parte de las investigaciones, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), junto a representantes del Ministerio Público, han realizado entrevistas a personas relacionadas con el entorno de la víctima, así como el levantamiento y análisis de evidencias físicas, testimoniales y audiovisuales recolectadas en la escena.

    Asimismo, varias personas se encuentran bajo investigación y han sido entrevistadas por las autoridades como parte del proceso para determinar las circunstancias del caso.

    La Policía Nacional reiteró que mantiene activa la investigación y que trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público para establecer los hechos y garantizar que los resultados de las pesquisas permitan someter a la justicia a quienes resulten implicados.

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