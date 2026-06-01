Matan a un joven de un disparo en Puerto Plata

Casquillo de bala durante la escena de un hecho. ( ARCHIVO )

Desconocidos mataron de un disparo a un joven durante un hecho ocurrido la madrugada de este lunes en la calle 8 del barrio Haití, en la provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Leandri Candelario, de 20 años de edad.

De acuerdo con informaciones obtenidas, el hoy fallecido se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por varios individuos, hasta el momento no identificados, quienes le realizaron un disparo que lo impactó en la cadera.

Hecho bajo investigación

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por el hecho.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.