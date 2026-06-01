¿Qué pasó con Katia Sánchez? Policía amplía investigación por muerte en la 30 de Mayo

Agentes de la Policía Nacional levantan evidencias en el lugar donde fue encontrada sin vida Katia Nelly Sánchez Solís, de 30 años. ( ARCHIVO )

La Policía Nacional informó que varias personas han sido trasladadas al Departamento de Investigaciones de Homicidios para ser entrevistadas como parte de las pesquisas por la muerte de Katia Nelly Sánchez Solís, de 30 años, cuyo cuerpo fue hallado en las proximidades de una cabaña de la avenida 30 de Mayo, en el Distrito Nacional.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó este lunes que los investigadores continúan recopilando evidencias y realizando el levantamiento de cámaras de vigilancia en la zona para establecer qué ocurrió antes de la muerte de la joven.

"Se están ampliando las investigaciones. En el día de hoy se siguen levantando cámaras y se siguen haciendo entrevistas. Varias personas han sido trasladadas al Departamento de Investigaciones de Homicidios para ser entrevistadas", expresó.

Pesqueira indicó que las autoridades aún no pueden establecer si se trató de un hecho violento y que esperan los resultados de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

"Tenemos que esperar que el Inacif nos dé los resultados. Evidentemente fue llevada al lugar, pero cualquier declaración debe estar sustentada en evidencias", sostuvo.

Agregó que los peritos continúan trabajando en el procesamiento de la escena y en la recolección de elementos que permitan esclarecer el caso.

El hallazgo

El cuerpo de Sánchez Solís fue encontrado la madrugada del domingo en las cercanías de un establecimiento de la avenida 30 de Mayo. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles sospechosos ni sobre la causa oficial de la muerte.

La Policía aseguró que una vez concluyan los levantamientos periciales ofrecerá mayores informaciones sobre el caso.