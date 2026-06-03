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Mujer muerta en Santiago
Mujer muerta en Santiago

Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca en una cañada de Santiago

La pareja de la víctima fue detenida para fines de investigación

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Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca en una cañada de Santiago
La occisa fue identificada por las autoridades como Sugeldy Arias, de 46 años de edad.
(FUENTE EXTERNA)

Una mujer con signos de violencia fue encontrada muerta la tarde de este miércoles en una cañada del sector Rafey, en la zona oeste de Santiago.

La víctima fue identificada por las autoridades como Sugeldy Arias, de 46 años de edad.

De acuerdo con el informe preliminar del médico legista actuante, el cadáver presenta traumas y heridas cortantes en la cabeza.

RELACIONADAS

Acciones de la autoridad

Con relación al caso, las autoridades informaron que el esposo de la hoy fallecida fue conducido para fines de investigación.

  • La Policía Nacional informó que miembros del Departamento de Investigaciones de Homicidios, en coordinación con el Ministerio Público, profundizan las pesquisas.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de autopsia.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.