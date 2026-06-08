Las señales que precedieron al crimen de Yaidy Cedaño: discusiones, control y persecución

Las discusiones constantes, los celos, la vigilancia permanente y el seguimiento de la víctima antes del ataque son algunos de los elementos que, según las investigaciones preliminares, antecedieron a la muerte de Yaidy Chamil Cedaño, de 32 años, en un hecho ocurrido la madrugada de ayer en el sector Villa Cerro, municipio Higüey.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con el informe policial, el principal sospechoso del crimen es su pareja sentimental, José Alberto Peralta Corporán, conocido como Beltico, quien permanece prófugo y es activamente buscado por las autoridades.

Las primeras informaciones ofrecidas sobre el caso indican que la víctima se encontraba embarazada de 20 semanas al momento del hecho.

Las declaraciones obtenidas durante las investigaciones indican que la relación de la pareja estaba marcada por conflictos. Según el testimonio de una persona cercana a ambos, las discusiones eran recurrentes debido a la inconformidad del hombre con los períodos prolongados en los que la mujer permanecía fuera de la vivienda.

Detalles sobre la relación

Las pesquisas también señalan que el presunto agresor mantenía una actitud de vigilancia constante sobre la víctima, situación que habría generado tensiones continuas dentro de la relación.

La noche del hecho, de acuerdo con la versión recogida por los investigadores, el hombre habría seguido a la mujer hasta las proximidades de su residencia, donde presuntamente la atacó con un arma blanca.

La agresión ocurrió alrededor de las 12:45 de la madrugada. Cedaño fue trasladada al Hospital Materno Infantil Provincial Nuestra Señora de La Altagracia, donde falleció a consecuencia de una herida punzo penetrante en la parte superior de la espalda que le provocó un shock hemorrágico, según certificó el médico legista actuante.

Las autoridades colectaron en la escena un cuchillo de aproximadamente 14 pulgadas de longitud, el cual fue ocupado como evidencia para los análisis correspondientes.