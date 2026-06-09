Lo que parecía un domingo de compartir por la festividad del Día de las Madres se convirtió en un momento de tensión y miedo para los comunitarios del sector La Puya de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional.

Mujeres sentadas en sillas plásticas en un callejón de la localidad, situado entre varias viviendas; niños pequeños en la acera; carros y motores estacionados; y un hombre verificando su vehículo, con una bocina colocada en la parte trasera del baúl.

Las cámaras de seguridad muestran hasta ese momento, un ambiente cotidiano. Eran las 10:53 de la noche. Sin embargo, según los videos y la denuncia de un ciudadano, el panorama cambia cuando miembros de la Policía Nacional llegan al lugar.

El grupo de policías se acerca al propietario del vehículo y uno de ellos le cuestiona: ¿Allá, ese vehículo es suyo? Conversan entre sí y, apenas segundos después, se suman más uniformados para retirar el equipo de sonido.

Los audiovisuales muestran que, en medio de esa situación, surge un forcejeo entre el ciudadano y varios agentes que lo sujetan.

La tensión aumenta. Otros civiles se unen en defensa del propietario del vehículo, mientras que los agentes, rodean a otro hombre vestido con camisa blanca y jeans. Un policía se lleva esposado al dueño del vehículo.

"Súbanlo a los dos", se escucha decir decir a un policía.

En la calle, una mujer con un niño en brazos intenta defender al hombre, a quien los miembros de la Policía sujetan por los brazos. El ruido y los gritos de los comunitarios se apoderan del lugar.

Se escucha una detonación. Un policía se llevan al joven con camiseta blanca y jeans, mientras varios ciudadanos corren detrás de ellos por la calle, denunciando la agresión. También se escucha el sonido de una descarga. El joven que se sostenido por el agente se desvanece. Entonces otro agente lo toma por los pies y juntos lo cargan.

Finalmente, retiran la bocina del baúl y se la llevan.

En un segundo audiovisual, el joven que al inicio caminaba por sí solo aparece desmayado, mientras otra persona intenta ayudarlo a caminar.

Posteriormente, un comunitario vocifera: "Él es militar (el joven), son unos abusadores".

Cuestionan accionar de las autoridades

De acuerdo con un denunciante, durante la intervención policial un hombre habría sido presuntamente agredido por los agentes.

"Lo arrastraron y lo chocaron con la guagua y entonces lo dejaron ahí tirado y se fueron", expresó el denunciante.

También cuestionó la actuación de los agentes y llamó a las autoridades a investigar lo ocurrido.

"Ellos llegaron como leones, porque así es que actúan muchos. La Policía y la ministra pudieran investigar a ver qué está sucediendo con los policías de hoy en día, hacer pruebas y estudios para ver qué está pasando con ellos porque ellos no actúan como seres humanos", afirmó.

Asimismo, agregó que situaciones como esta generan preocupación sobre la actuación policial en las calles.

"Si el presidente no hace algo y la ministra no hace algo, lamentablemente aquí va a haber problemas, porque ellos no actúan como seres humanos. Ellos actúan como si los demás no fueran gente. En quien una vez confiábamos, hoy tenemos que tenerle desconfianza", añadió.

El hecho ocurrió el pasado 31 de mayo.