Hallan muerta a una adolescente en Boca Chica; dos menores detenidos por el hecho

La menor encontrada muerta en una propiedad privada en el distrito municipal La Caleta, municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Una adolescente de 13 años, identificada como Zarah Diroche Montero, fue encontrada sin vida la tarde de ayer, martes, dentro de una propiedad privada, en el sector Valiente, del distrito municipal La Caleta, municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

El cadáver presenta herida de arma blanca, según informó la Policía Nacional.

Por el hecho, dos adolescentes, de 12 y 13 años de edad, se encuentran bajo custodia de las autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos para casos que involucran a personas menores de edad.

Mediante una nota de prensa, la Policía indicó que las autoridades de la jurisdicción especializada investigan las circunstancias en que ocurrió el incidente.

Ocupan arma blanca y bebidas alcohólicas

Tras el hallazgo, el cuerpo de la adolescente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En la escena fueron ocupadas varias evidencias, entre ellas un arma blanca y bebidas alcohólicas.

Las autoridades señalaron que la investigación se desarrolla de manera conjunta por los organismos correspondientes, bajo la coordinación del Ministerio Público especializado en niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan dentro del marco legal vigente.

Debido a la naturaleza sensible del caso y a la condición de menores de edad de las personas involucradas, las autoridades mantienen reserva sobre detalles adicionales del proceso, garantizando el respeto a los derechos de todos los afectados y la protección integral de la niñez y la adolescencia.