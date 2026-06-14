Matan a capitán del Ejército durante incidente en Villa Altagracia; hay dos detenidos

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales de lugar. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que un capitán del Ejército de la República Dominicana (ERD) murió tras recibir heridas de bala durante un incidente ocurrido la madrugada de este domingo en el sector Tierra Santa, en el municipio Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal.

La víctima fue identificada como Oliver Octavio Ogando Suero, quien, según la institución, resultó mortalmente herido durante un conflicto registrado en las proximidades de un centro de expendio de bebidas alcohólicas.

Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, señala la Policía en una nota de prensa.

Dos detenidos

La entidad informó que por el caso fueron arrestados Luismi Sánchez Sánchez, alias "el Ruso", de 20 años, y José Luis Alcántara Lebrón, conocido como "Trimbi", señalados por las autoridades como presuntos responsables de la muerte del oficial.

La Policía indicó que durante el proceso investigativo fueron ocupadas dos armas de fuego a Sánchez Sánchez. Una de ellas figura como propiedad del capitán fallecido.

Las autoridades también indicaron que, al inspeccionar el vehículo de Ogando Suero, encontraron sus pertenencias personales, incluyendo dinero en efectivo.

El apresamiento de los sospechosos fue realizado por agentes de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, mientras continúan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales de lugar.

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