Niño de un año muere asfixiado dentro del vehículo de su padre en Villa Altagracia

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Un infante de un año de edad perdió la vida asfixiado dentro del vehículo de su padre en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal. El hecho ocurrió la tarde del sábado.

El cuerpo del menor fue encontrado "acostado en el asiento trasero del vehículo marca Hyundai, Sonata, color mamey".

El menor, identificado como A.D.M., falleció por asfixia mecánica por sofocación", según refiere un informe policial.

El padre del infante, D.A. M., indica el documento, se encuentra ingresado en un centro de salud por el impacto emocional y psicológico de lo ocurrido.

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Abuelo: "Era muy apegado a su padre"

El abuelo del niño, J.M.A., dijo –refiere el documento– que su nieto era muy apegado a su padre y, "que, al parecer, se montó en el vehículo sin que él se percatara". El padre llegó al trabajo a las 2:00 p.m.

La Policía dijo que fue informada de la situación a las 18:54 (6:54 p.m.) por lo que procedió a enviar miembros de la división de Villa Altagracia y la Policía Preventiva al lugar del hecho.

La médico legista Rudilanea Garrido certificó la muerte del infante en las condiciones arriba descrita mediante el acta No. 93999.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.