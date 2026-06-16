Robo en joyería de Capotillo: recuperan parte del botín y cae un implicado

Miembros de la Policía Nacional trasladan a Yordi Gutiérrez, exempleado de una joyería, detenido por su presunta vinculación con el robo de prendas, relojes y dinero en efectivo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes sobre un robo ocurrido el pasado 14 de junio en una joyería ubicada en el sector Capotillo, del Distrito Nacional donde fueron sustraídas prendas de oro, relojes, mercancías de exhibición y dinero en efectivo.

De acuerdo con la institución, agentes de la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad del Ensanche Luperón recuperaron una gran cantidad de prendas, relojes y dinero vinculados al hecho, tras las labores de inteligencia e investigación realizadas para esclarecer el caso.

La Policía indicó que el propietario del establecimiento denunció la sustracción de prendas de oro con un peso superior a los 750 gramos, además de más de RD$320,000 en efectivo.

Por el robo fue detenido un exempleado del negocio, identificado como Yordi Gutiérrez, de 25 años, quien, según las autoridades, admitió su participación en el hecho.

A través de una nota de prensa, la Policía indicó que continúan las investigaciones para ubicar y apresar a otros presuntos involucrados, entre ellos un hombre identificado solo como "Joel", quien permanece prófugo.

Prendas recuperadas

Durante las investigaciones, la esposa del detenido realizó la entrega voluntaria de una caja que contenía decenas de prendas, entre ellas medallas, cadenas, guillos, argollas y aretes, además de 16 relojes de distintas marcas, una balanza digital y monedas junto a dinero en efectivo que estarían vinculados al robo.

Asimismo, las autoridades recuperaron RD$20,000 que, según la investigación, habían sido entregados a otro de los implicados, identificado como Junior Enrique Guzmán, quien también compareció ante las autoridades y devolvió voluntariamente el dinero.

La Policía Nacional informó que los detenidos y las evidencias recuperadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las labores de búsqueda de los demás involucrados.