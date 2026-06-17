Detienen hombre con 69 paquetes de presunta marihuana durante operativo en La Romana

Parte de los 69 paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana ocupados por las autoridades durante el operativo en la Autovía del Coral. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este miércoles sobre el apresamiento de un hombre al que presuntamente le fueron ocupados 69 paquetes de un vegetal que se presume es marihuana, durante una intervención realizada en el peaje de La Romana, ubicado en la Autovía del Coral.

El detenido fue identificado como Joan Manuel Rodríguez Carpio, de 38 años, quien se desplazaba a bordo de una yipeta marca Kia Sportage, color azul, al momento de la intervención.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que, durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon dos maletas que contenían un total de 69 paquetes del referido vegetal, con un peso aproximado de 75 libras.

Ocupan dinero en efectivo

Además, durante el operativo fueron ocupados cuatro celulares, 53,150.00 pesos dominicanos y 13.00 dólares estadounidenses.

La inspección del vehículo se realizó mediante una labor de inteligencia en la que participaron miembros de la División Provincial de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.

Tanto el detenido como la sustancia ocupada y el vehículo fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), para los fines legales correspondientes, refiere una nota de prensa.