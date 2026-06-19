"Está desbaratado": el dolor de la tía de Miguel Ángel, uno de los jóvenes muertos en Los Casabes

Rastros de sangre continúan visibles en la carretera Los Casabes, lugar donde fueron hallados sin vida dos adolescentes en Santo Domingo Norte. ( DIARIO LIBRE/ ANYARA SOLANO )

La última vez que Nely Kelly vio con vida a su sobrino, Miguel Ángel, conocido como "Migue", fue el pasado lunes, antes de viajar al interior del país para asistir al velatorio de un familiar.

Cuando salió de la vivienda, el adolescente de 17 años se encontraba en buen estado de salud. Nada le hacía imaginar que pocos días después recibiría una llamada que la enfrentaría a una de las experiencias más dolorosas de su vida.

Mientras permanecía fuera de Santo Domingo, varios familiares comenzaron a comunicarse con ella tras conocerse el hallazgo de dos jóvenes muertos en la carretera Los Casabes, en el sector Jacagua, municipio Santo Domingo Norte.

Entre los videos que empezaron a circular sobre el caso, hubo uno que llamó especialmente la atención de la familia. Una de las víctimas vestía una bermuda azul de jeans similar a la que Miguel Ángel llevaba puesta cuando salió de la casa. A partir de ese momento comenzaron las sospechas.

"Me mandaron el video y se parecía a él porque salió con esa ropa", manifestó su tía.

Horas más tarde se confirmó que las víctimas eran Miguel Ángel de 17 años y su amigo Ángel Miguel Rosario de la Cruz de 17, conocido como "Chino", con quien según su tía, solía compartir gran parte de su tiempo juntos. De acuerdo con la Policía Nacional, ambos presentaban heridas de arma de fuego y múltiples traumatismos compatibles con el impacto de un vehículo pesado.

Según relató Nely Kelly, la última información que tuvo de sobre su sobrino fue el martes, Miguel habría salido a practicar voleibol.

"Supuestamente, hasta donde supe, él salió a jugar voleibol. No sé si era verdad porque yo no estaba aquí en la capital", manifestó.

Un joven alegre y cariñoso

Mientras esperaba la entrega del cuerpo en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Nely Kelly recordó a su sobrino como un joven alegre, cariñoso y tranquilo.

Miguel Ángel era el mayor de tres hermanos y vivía con ella desde que su madre falleció durante la pandemia del COVID-19.

"Era de su casa a la escuela y salía como toda la juventud. Él estaba en la pelota, pero la dejó. A veces iba al play y jugaba voleibol", relató.

Además de practicar voleibol, el adolescente continuaba sus estudios y asistía a clases los sábados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/descarga-1-65d10232.jpg Miguel Ángel, conocido como Migue, uno de los jóvenes encontrado sin vidaen la carretera Los Casabes, en el sector Jacagua, municipio Santo Domingo Norte. (FUENTE EXTERNA)

"Dios va a hacer justicia"

Sobre las circunstancias en que ocurrieron las muertes, la mujer asegura conocer pocos detalles. Sin embargo, mantiene la esperanza de que las autoridades esclarezcan el caso.

"Hasta donde yo sé fue un atropello. Él está desbaratado. Dios va a hacer justicia. En el nombre de Dios yo sé que va a hacer justicia", expresó la tía al referirse a las condiciones en que estaba el cadáver de su sobrino.

La mujer calificó la noticia de la pérdida de su sobrino de devastadora para la familia. "Esto es horrible. Yo no lo parí, pero ese era carne de mi carne ", expresó

Los restos de Miguel Ángel serán sepultados este viernes en el Cementerio Municipal de Los Casabes, ubicado en la zona de Duquesa, Santo Domingo Norte.

Otros familiares que permanecían en las afueras del Inacif esperando la entrega de los cuerpos prefirieron no ofrecer declaraciones a la prensa.

La sangre aún permanece en la carretera

A varios días del hallazgo, en la carretera Los Casabes todavía se encuentran visibles rastros de sangre en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los dos adolescentes.

La escena continúa llamando la atención de conductores y residentes de la zona, quienes observan con preocupación las evidencias que permanecen en el lugar.

Un hombre que pidió reserva de su identidad aseguró haber escuchado varios disparos la noche del hecho, aunque dijo que decidió no salir de su vivienda por temor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-20329-pm-c35875a8.jpeg La cinta amarilla colocada por las autoridades permanece en la carretera Los Casabes, donde fueron hallados los cuerpos de los dos adolescentes. (DIARIO LIBRE/ANYARA SOLANO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-20241-pm-9af169cc.jpeg Vista del Cementerio Municipal de Los Casabes, donde será sepultado uno de los adolescentes fallecidos. (DIARIO LIBRE/ANYARA SOLANO) ‹ >

De su lado, una mujer que trabaja en una pequeña cafetería cercana explicó que se enteró de lo ocurrido al día siguiente.

"Eso fue de noche y al otro día fue que nos dimos cuenta por el murmullo de la gente hablando", relató.

Seis entrevistados

Sobre el caso, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que hasta el momento seis personas han sido entrevistadas como parte del proceso investigativo.

Asimismo, explicó que los levantamientos de cámaras de vigilancia realizados por las autoridades muestran que los fallecidos llegaron al lugar acompañados de otra persona a bordo de una motocicleta.

Pesqueira expresó que las investigaciones continúan avanzando con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.