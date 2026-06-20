¿Por qué el fuego se propagó tan rápido en el hotel de Bayahíbe?

En el centro, el director del Centro de Operaciones de Emergencias, general Juan Manuel Méndez. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El incendio que afectó este viernes al hotel Viva Dominicus Beach, en el distrito municipal de Bayahíbe, provincia La Altagracia, se propagó rápidamente debido a una combinación de factores estructurales y ambientales, según informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez.

Durante una rueda de prensa, Méndez explicó que, de manera preliminar, las autoridades observaron que la rápida expansión de las llamas estuvo relacionada con la naturaleza combustible de parte de las estructuras de techo elaboradas con cana, así como con las condiciones de viento registradas en la zona al momento del siniestro.

"Estos factores habrían contribuido a la propagación del fuego", indicó el funcionario, al ofrecer detalles sobre las labores de respuesta que mantienen los organismos de emergencia en el complejo turístico.

Acciones oficiales y atención a los afectados

No obstante, aclaró que las causas exactas del incendio continúan bajo investigación y serán determinadas por una comisión técnica una vez concluyan las labores de extinción y la evaluación de los daños.

En ese contexto, detalló que la cadena hotelera entregó artículos de primera necesidad y ajuares a los huéspedes afectados por el incendio, mientras avanzan las labores de respuesta y evaluación de daños en el complejo turístico.

El organismo también llamó a la población a seguir únicamente los reportes oficiales sobre el caso.

Comunicó que ofrecerá nuevas actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada sobre la emergencia.