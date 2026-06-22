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Hospital Darío Contreras
Hospital Darío Contreras

VIDEO | Matan a una mujer y hieren a otra en ataque a tiros en entrada a la Emergencia del Darío Contreras

Investigan las circunstancias del hecho

    Una mujer murió y otra resultó herida durante un ataque a tiros registrado la madrugada de este lunes en el área de entrada a la Emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

    El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó  que la víctimas mortal fue identificada como Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, quien falleció a consecuencia de heridas de bala. En tanto, Marilene Cuello, de 45 años, resultó herida y recibe atenciones médicas.

    De acuerdo con las informaciones preliminares, una persona que se desplazaba en una motocicleta llegó hasta la entrada del área de Emergencia del centro de salud y, por circunstancias que aún son investigadas, realizó varios disparos contra las víctimas.

    • Según testimonios un hombre habría realizando los disparos para despojar a una mujer de un celular.
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    Investigan el hecho 

    Las autoridades indicaron que equipos de investigación trabajan en el levantamiento de evidencias y la recopilación de testimonios para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho e identificar al responsable.

    La Policía Nacional señaló que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.