Una mujer murió y otra resultó herida durante un ataque a tiros registrado la madrugada de este lunes en el área de entrada a la Emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la víctimas mortal fue identificada como Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, quien falleció a consecuencia de heridas de bala. En tanto, Marilene Cuello, de 45 años, resultó herida y recibe atenciones médicas.

De acuerdo con las informaciones preliminares, una persona que se desplazaba en una motocicleta llegó hasta la entrada del área de Emergencia del centro de salud y, por circunstancias que aún son investigadas, realizó varios disparos contra las víctimas.

Según testimonios un hombre habría realizando los disparos para despojar a una mujer de un celular.

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Investigan el hecho

Las autoridades indicaron que equipos de investigación trabajan en el levantamiento de evidencias y la recopilación de testimonios para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho e identificar al responsable.

La Policía Nacional señaló que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones.