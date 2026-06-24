Al menos dos personas resultaron afectadas este miércoles luego de que agentes policiales lanzaran bombas lacrimógenas para dispersar una manifestación encabezada por miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), que se dirigían hacia el Palacio Nacional para reclamar el cumplimiento de diversas reivindicaciones del sector.

Entre los afectados figura el presidente de la ANPA, Tito Hernández, quien tuvo que recibir atenciones médicas en la Estación Central del Cuerpo de Bomberos, según informó el secretario general del gremio, Manuel Velásquez. También resultó afectado un ingeniero que participaba en la protesta, aunque no se ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

La manifestación había iniciado en el Parque Independencia y tenía como destino el Palacio Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-120627-pm-0f8e043f.jpeg Policías lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar una manifestación de agrónomos, que se dirigían hacia el Palacio Nacional, este miércoles 24 de junio del 2026. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Los profesionales agropecuarios demandan al Gobierno el otorgamiento de pensiones para técnicos retirados, la reposición de especialistas cancelados, la revisión de categorías laborales y otras mejoras relacionadas con sus condiciones de trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-120637-pm-6b998c4a.jpeg Los profesionales agropecuariosdemandan al Gobierno el otorgamiento de pensiones para técnicos retirados, aumento salarial, entre otras reivindicaciones. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Momentos de tensión

Los momentos de mayor tensión se produjeron cuando los manifestantes intentaban avanzar hacia la avenida 30 de Marzo. En ese instante, agentes policiales intervinieron utilizando bombas lacrimógenas, lo que obligó a los presentes a dispersarse para protegerse de los efectos del gas.

La acción provocó escenas de confusión y temor entre los participantes, quienes se alejaron del lugar mientras buscaban resguardarse de la nube de gas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-120631-pm-c47838ce.jpeg Vista de una mujer que resultó afectada luego de que policías lanzaran bombas lacrimógenas durante manifestación de agrónomos hacia el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Tras el incidente, Manuel Velásquez condenó la actuación de las autoridades y denunció que varios dirigentes del gremio resultaron afectados durante la intervención policial.

Asimismo, aseguró que no le fue permitido ver al presidente de la ANPA mientras recibía atención médica y reiteró que los profesionales agropecuarios mantendrán sus reclamos hasta ser escuchados por las autoridades.

"No nos vamos a ir de aquí. Si quieren que nos maten", expresó Velásquez al referirse a la determinación de los manifestantes de continuar exigiendo respuestas a sus demandas.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias que originaron la intervención policial ni sobre el uso de bombas lacrimógenas durante la protesta.