Homicidio de comerciante en Los Alcarrizos: autoridades investigan a varios menores de edad

El comerciante encontrado sin vida dentro de su vivienda fue identificado como Francisco Antonio Reyes Plasencia alias Pony, de 56 años. ( FUENTE EXTERNA )

Varias personas, entre ellas menores de edad cuyas identidades se mantienen bajo reserva, son investigadas en relación con el homicidio del comerciante Francisco Antonio Reyes Plasencia, alias "Pony", de 56 años, cuyo cuerpo fue hallado la noche del lunes en el interior de su residencia, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, del municipio Los Alcarrizos.

Las investigaciones se realizan de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. De acuerdo con el acta de levantamiento, Reyes Plasencia falleció a causa de múltiples traumatismos craneoencefálicos.

A través de una nota de prensa, el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, informó que las entrevistas a varios menores de edad se desarrollan conforme a los protocolos establecidos para esa jurisdicción especializada y con la participación de sus padres o tutores.

Pesqueira precisó que las autoridades no pueden referirse a las versiones que han circulado sobre el caso, ya que cualquier información oficial debe estar sustentada en las evidencias recopiladas durante las pesquisas.

Asimismo, explicó que las informaciones relacionadas con una presunta situación de explotación sexual forman parte de la investigación y están siendo corroboradas por el Ministerio Público, sin que hasta el momento exista una conclusión oficial al respecto.

Recuperan vehículo sustraído

La Policía también informó que fue recuperado el vehículo Mazda color gris que había sido sustraído del lugar del hecho, elemento que, según la institución, ha contribuido a ampliar las pesquisas y avanzar en la identificación de los responsables.

El coronel Pesqueira informó que la Policía Nacional espera concluir las investigaciones y ofrecer en las próximas horas un informe oficial con mayores detalles del caso, en coordinación con el Ministerio Público.