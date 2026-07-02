Los ocho más buscados por casos de rapto, según la Policía

Las autoridades recomendaron a los acusados entregarse por las vías pertinentes. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Las autoridades informaron este jueves que activaron la búsqueda de ocho hombres requeridos mediante órdenes judiciales de arresto por su presunta vinculación con distintos casos de rapto ocurridos en diferentes localidades del país.

Las labores de localización son realizadas por la Policía Nacional, a través del Departamento Antisecuestros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público.

Detalles de los prófugos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/buscado-7-c9b9b87c.jpeg Acusado de secuestro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/buscado-4-5540116c.jpeg Acusado de secuestro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/whatsapp-image-2026-07-02-at-145612-0246bf04.jpeg Acusado de secuestro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/buscado-6-026c53a3.jpeg Acusado de secuestro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/buscado-3-d652e03e.jpeg Acusado de secuestro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/whatsapp-image-2026-07-02-at-145612-1-f345601b.jpeg Acusado de secuestro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/buscado-2-e100701d.jpeg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/buscado-1-342962b8.jpeg Acusado de secuestro. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La institución del orden indicó, mediante una nota de prensa, que entre los prófugos figura Joan del Rosario Montero, también conocido como "Pepo", quien es requerido mediante la orden de arresto No. 0170-FEBRERO-2026 por integrar una estructura criminal dedicada al secuestro y al multidelito.

En este mismo caso también es buscado Reymin Daniel de Jesús, alias "Polaco" y "Bopa", contra quien pesa la misma orden judicial. Ambos son considerados armados y no han mostrado intención de entregarse.

Asimismo, es buscado Alfredo Vásquez Severino, alias "Chimbala", mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0059772, por su presunta implicación en un caso de rapto ocurrido el 5 de septiembre de 2025, en perjuicio del ciudadano Anthony Omar Pichirilo (a) "Popo", en violación de la Ley 583-70 y demás disposiciones legales aplicables.

De igual manera, las autoridades persiguen a Elis Ismael Reynoso Almonte, alias "Cobrita", y a Gerard Rocha, conocido como "Gerard", "El Patrón" y "Chapito", quienes son requeridos mediante la orden de arresto No. 03666-2021 por su presunta participación en un caso de rapto registrado en la provincia La Altagracia el 22 de junio de 2021, en perjuicio de Luisa Deyanira Medina Núñez y del hoy occiso Richard Bolívar Santana Santos.

También permanece prófugo Juan Alexander Rodríguez Lora, alias "El Venezolano" y "El Chamo", buscado mediante la orden No. 2023-TAUT-02584 por un caso de rapto ocurrido el 21 de julio de 2023, en perjuicio del ciudadano Alexis Alba Batista.

En otro proceso investigativo son buscados Leonel Eliezer Tejeda Reynoso y Miguel Andrés Rodríguez Tejada, alias "La Chulada" y "La Chukada", quienes son requeridos mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0018022 por su presunta participación en el rapto del ciudadano Luigi González Castillo, ocurrido el 17 de marzo de 2025.

Exhortación ciudadana

La Policía Nacional reiteró que cada uno de los prófugos es requerido por hechos independientes, conforme a las investigaciones y órdenes judiciales correspondientes, y exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a su ubicación y captura, comunicándose de manera confidencial con el Departamento Antisecuestros a través del teléfono (809) 682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441.

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