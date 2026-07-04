"Era un muchacho sano, un muchacho bueno, un muchacho que no se metía con nadie". Entre lágrimas y con la voz entrecortada, así describieron este sábado sus familiares a Darlin Mercado Reyes, el joven de 19 años que murió ayer tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional en la cañada de Guajimía, en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

Mientras esperaban la entrega del cadáver en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), aseguraron que Darlin era un joven trabajador, obediente a su madre y apreciado por quienes lo conocían. Dicen que nunca tuvo problemas con nadie y que dedicaba su tiempo a su hogar y a su trabajo.

"Todo el mundo quería a ese niño. Era un muchacho trabajador, un muchacho que lo que era de su casa, su trabajo", expresaron.

Cómo ocurrió el hecho

Según relataron los familiares, el incidente se originó por la motocicleta del hoy occiso. Explicaron que Darlin se desplazaba junto a otro joven, quien era la persona que conducía el motor al momento en que ambos fueron detenidos por agentes policiales.

Indicaron que, mientras los policías requisaban al conductor, Darlin permaneció a un lado observando lo que ocurría. Sin embargo, cuando notó que los agentes pretendían llevarse la motocicleta, se acercó para preguntar la razón.

"O sea, el otro joven está manejando el motor del muchacho. Ellos andaban juntos. La policía lo para, entonces como el que estaba manejando era el muchacho, ellos revisaron al muchacho, pero el sobrino mío se quedó parado esperando a ver qué pasa", comentaron.

Agregaron que "cuando ya vieron que se iba a llevar su motor, él se va a acercar, pregunta por qué se van a llevar su motor, pero no lo dejó hablar bien y de una vez le tiró".

Exigen justicia

La muerte de Darlin ha causado consternación entre sus familiares y vecinos, quienes exigen que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten las consecuencias.

Afirmaron que la población ya no soporta más hechos de violencia y advirtieron que, de continuar situaciones como esta, "el país será destruido".

"Y nosotros queremos justicia, le pedimos al Gobierno que ya está bueno, está bueno ya. Ya nosotros no aguantamos más", afirmaron.

Quema de neumáticos y pronunciamiento de autoridades

La muerte de Darlin Mercado Reyes provocó una ola de indignación en el sector Herrera. La noche del viernes, decenas de residentes salieron a las calles de La Cañada de Guajimía para exigir justicia, incendiando neumáticos, bloqueando vías y lanzando consignas en rechazo a la actuación del agente policial involucrado en el hecho.

El caso también generó reacciones de las principales autoridades del país. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó de "imperdonable" la muerte del joven y sostuvo que corresponde a las instituciones garantizar que el hecho no quede impune.

A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria expresó que el caso "enluta a una familia dominicana" y enfatizó que ningún miembro de los cuerpos del orden debe recibir protección cuando incurra en actuaciones contrarias a la ley.

A estas condenas se sumó el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien reclamó sanciones para la patrulla policial que intervino en Guajimía. Aunque reconoció que la reforma policial avanza y que se realizan esfuerzos para transformar la institución, advirtió que toda reforma requiere un régimen de consecuencias claro para ser efectiva y sostenible.

"Ninguna vida se devuelve, pero la justicia sí puede impedir que el dolor termine convertido en impunidad. Desde el Defensor del Pueblo estaremos atentos al proceso, ofrezco mis competencias y acompaño el dolor de esta familia pidiendo justicia para este joven dominicano", expresó Ulloa.