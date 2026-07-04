"No era un delincuente": El clamor de Herrera tras la muerte de un joven a manos de un policía

La entrada donde vivía el joven Darlin Mercado Reyes en Herrera tras su muerte. ( DIARIO LIBRE/-ESTARLIN ROSA )

Con la quema de neumáticos, calles bloqueadas y consignas de protesta, residentes del sector Herrera, en Santo Domingo Oeste, exigieron la noche de este viernes justicia por la muerte de Darlin Mercado Reyes, de 19 años, quien falleció tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional durante un incidente ocurrido en La Cañada de Guajimía.

"No era un delincuente", "queremos justicia", "se le va a acabar el relajo a la Policía" y "era un joven trabajador" fueron algunos de los reclamos de familiares, amigos y vecinos durante la protesta por la muerte de Mercado Reyes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-002010-29e4af58.jpeg El barrio donde vivía el jovenDarlin Mercado Reyes, de 19 años. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-002011-c11b8ca3.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-002025-b3187c1e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-002025-1-dc08d611.jpeg ‹ >

Alina Serrano Ogando, quien aseguró haber presenciado el hecho, relató que el incidente se originó cuando agentes policiales intentaban retener una motocicleta y solicitaron la documentación correspondiente.

Hablan los residentes

Según su versión, Mercado mostró sus documentos y, tras un forcejeo con uno de los agentes, este presuntamente le disparó.

"Ahí mismo lo mató. Hay un video y ahí quedó la sangre", afirmó Ogando.

De su lado, Jorge Ernesto Olivares dijo que se enteró de lo ocurrido mientras trabajaba y criticó lo que considera un patrón de abuso policial.

"Aquí han pasado varios casos. La Policía está matando gente por nada", expresó.

Olivares describió al hoy occiso como un joven trabajador y muy querido en el barrio.

"El barrio está así porque se lo hicieron a un joven decente, que no se metía con nadie y que siempre estaba tranquilo", sostuvo.

El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Santo Domingo Oeste, Jason Mercedes, condenó la actuación de los agentes y afirmó que existen mecanismos legales para detener a una persona sin recurrir al uso letal de la fuerza.

"Hay métodos para apresar a un ciudadano y someterlo a la justicia. Lo que estamos viendo son ejecuciones. Este pueblo está reclamando justicia por un joven al que la Policía acaba de matar", sostuvo.

Mercedes atribuyó las protestas al descontento generado por la impunidad.

"Cuando la Policía mata a un presunto delincuente, muchas veces la sociedad guarda silencio. Pero este caso no lo vamos a tolerar", manifestó.

Versión policial

La Policía Nacional informó, mediante un comunicado, que el agente involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público para establecer las responsabilidades correspondientes.

Además, indicó que la Dirección Central de Asuntos Internos inició el proceso administrativo para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias derivadas del hecho.

La institución reiteró que no tolerará conductas que impliquen un uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza ni actuaciones que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.