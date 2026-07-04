La Policía Nacional informó que entregó al Ministerio Público al cabo José Francisco Moreta Heredia, agente involucrado en la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida la tarde del viernes 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

La institución condenó lo ocurrido y reiteró que ninguna actuación contraria a la ley, los protocolos institucionales o el respeto a los derechos ciudadanos será tolerada dentro de sus filas.

Como parte de la respuesta inmediata ante este hecho, el agente fue puesto bajo custodia del Ministerio Público para que responda ante la justicia y se determine su responsabilidad conforme al debido proceso.

Director de la policía visita familiares

Asimismo, el director general de la Policía Nacional Andrés Modesto Cruz Cruz visitó la residencia de los familiares del joven fallecido, donde expresó sus condolencias y solidaridad con la familia.

les reiteró el compromiso de la institución de colaborar plenamente con las investigaciones para garantizar que el caso sea esclarecido y que los responsables enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.

Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó que "es imperdonable un abuso policial de este nivel que hoy enluta a una familia dominicana. Como madre, no puedo imaginar el dolor de perder un hijo de esta manera. Ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad.

El agente involucrado ha sido apresado y puesto a disposición de la justicia para que responda con todo el peso de la ley por el enorme daño causado".

Sobre el caso

Un audiovisual muestra el momento en que se produce un forcejeo entre varios agentes de la Policía Nacional y un joven, quien les pregunta a los uniformados: «¿Qué hice para que me lleven preso?».

Posteriormente, se escucha decir: «Yo tengo todo lo mío ahí», mientras es sujetado por los agentes, que intentan trasladarlo del lugar.

Momentos después, un segundo joven —la víctima mortal— se acerca a los uniformados y, según se observa en el video, uno de los agentes realiza un disparo.

El joven cae instantáneamente al pavimento.

Tras el hecho, parte de la patrulla abandona el lugar, mientras residentes del sector gritan: «¡Ay, lo mataron! ¡Vamos a llevarlo al médico!».

Otros agentes permanecen en la escena, en medio del cuerpo del joven y del clamor de los comunitarios, quienes repetían: «Era un muchacho que no era de nada».

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-115401-am-b1aa299c.jpeg Calles de la Cañada de Guajimia, lugar donde el joven fue ultimado el viernes (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/whatsapp-image-2026-07-04-at-115401-am-1-a31e4e79.jpeg Calles de la Cañada de Guajimia, lugar donde el joven fue ultimado el viernes (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >