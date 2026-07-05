Asesinato a quemarropa de un adolescente desnuda la brutalidad de la Policía Nacional

Darlin Mercado Reyes, el joven de 19 años, ultimado por un agente de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El asesinato a quemarropa del adolescente Darlin Mercado Reyes, de 19 años, a manos de un cabo de la Policía Nacional, puso al desnudo la brutalidad policial, desencadenó protestas en los barrios de Santo Domingo Oeste y convirtió su sepelio, ayer, en una multitudinaria manifestación de solidaridad con su familia y de repudio a la actuación de los agentes involucrados.

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, profesores y residentes de distintos sectores del municipio, acompañaron el cortejo hasta el cementerio Cristo Redentor para despedir al muchacho y exigir que el crimen no quede impune.

Durante el sepelio, Noel Mercado, padre de la víctima, reclamó que no solo sea procesado el cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado como autor del disparo mortal, sino también los demás integrantes de la patrulla, a quienes responsabilizó de abandonar a su hijo mientras agonizaba tendido sobre el pavimento.

El hecho ocurrió la tarde del viernes en el sector La Cañada de Guajimía, cuando una patrulla retuvo una motocicleta propiedad de Darlin Mercado Reyes, aunque era conducida por Fénix Junior Ceballos Guzmán. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que este último pregunta a los agentes: "¿Qué hice para que me lleven preso?"

Las imágenes también evidencian que no hubo persecución ni forcejeo por parte de Darlin. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el joven se acercó al cabo para explicarle que la motocicleta retenida le pertenecía y, sin mediar palabras, el agente le disparó en el tórax, causándole la muerte de manera instantánea.

La audiencia para conocer la medida de coerción contra el cabo José Francisco Moreta Heredia está prevista para este lunes.

Un joven "sano"

Familiares, vecinos y antiguos profesores describieron a Darlin Mercado Reyes como un joven sano, trabajador, tranquilo y sin antecedentes penales. Para los comunitarios de Herrera, su muerte constituye un nuevo caso de abuso policial.

El maestro Julio Malquiades recordó que fue profesor del joven y afirmó que durante toda su vida escolar mantuvo "una conducta intachable". También destacó la honestidad y las buenas costumbres de su familia.

147 Son los decesos que se han registrado a manos de la Policía hasta este momento del año.

La indignación estalló desde el mismo viernes. Comunitarios bloquearon calles, incendiaron neumáticos y protagonizaron manifestaciones en La Cañada de Guajimía y otros sectores de Santo Domingo Oeste para reclamar justicia.

"Los policías son los mismos delincuentes"

Durante las protestas y el funeral también afloraron duras denuncias contra miembros de la Policía Nacional. Juana Ivelisse Romero y Mercedes Castillo, representante de la Junta de Vecinos Unidos en Amor de Las Palmas de Herrera, aseguraron que muchos residentes viven con miedo de los agentes.

"Los policías nos atracan ellos mismos, nos quitan nuestras cadenas y nos dan un tiro... los verdaderos delincuentes son los policías", afirmó Castillo.

Romero sostuvo que los ciudadanos aspiran a sentir respeto y no temor frente a la institución policial.

Otras mujeres, que prefirieron no identificarse, lloraban la muerte del joven y dijeron sentirse reflejadas en el caso porque también perdieron familiares en hechos que atribuyen a miembros de la uniformada. Rehusaron ofrecer más detalles por miedo a represalias.

Reacciones oficiales

La conmoción provocó reacciones desde los más altos niveles del Estado. El presidente Luis Abinader expresó públicamente su indignación, calificó al cabo responsable como "un animal" y sostuvo que la justicia debe actuar con toda firmeza para impedir que hechos similares vuelvan a repetirse.

"Me siento totalmente indignado y tiene que ir a la justicia para que no se repitan nunca esas acciones" Luis Abinader Presidente de la República “

También la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, condenó el homicidio y lo calificó de imperdonable.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, recibió al padre de la víctima y le garantizó que la institución no ocultará ningún detalle de lo ocurrido y que habrá una sanción ejemplar.

El expresidente Leonel Fernández atribuyó el caso al fracaso de la reforma policial impulsada por el Gobierno y consideró que muchos agentes desconocen los límites legales para detener a un ciudadano.