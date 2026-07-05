El homicidio de Darlin Mercado: el disparo policial que provocó indignación nacional

La muerte de Darlin Mercado generó protestas en La Cañada de Guajimía. Los residentes cuestionan al resto de la patrulla policial ( DARE COLLADO. )

Darlin Mercado Reyes, de 19 años, murió la tarde del viernes 3 de julio luego de recibir un disparo realizado por un agente de la Policía Nacional durante una intervención en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

El caso provocó indignación nacional por la forma en que ocurrió el hecho, documentado en video, y por las circunstancias que rodearon la actuación policial. Las imágenes muestran el origen de la discusión, la presencia de varios agentes, el momento en que Darlin se acerca a reclamar por la motocicleta y el disparo que le ocasionó la muerte.

La intervención policial se inició por la requisición de una motocicleta, vehículo que no tenía seguro de ley y que rápidamente escaló a la incautación de la moto y la detención del joven que la conducción.

El video que ha trascendido muestra el momento en que se produce la situación entre varios agentes de la Policía Nacional y el motociclista, quien les pregunta a los uniformados: «¿Qué hice para que me lleven preso?».

Posteriormente, se escucha decir: «Yo tengo todo lo mío ahí», mientras es sujetado por los agentes, que intentan trasladarlo del lugar.

Momentos después, Darlin Mercado —la víctima mortal— se acerca a los uniformados y sin mediar palabras uno de los agentes realiza un disparo.

El joven cae instantáneamente al pavimento.

Tras el hecho, parte de la patrulla abandona el lugar, mientras residentes del sector gritan: «¡Ay, lo mataron! ¡Vamos a llevarlo al médico!».

Otros agentes permanecen en la escena, en medio del cuerpo del joven y del clamor de los comunitarios, quienes repetían: «Era un muchacho que no era de nada».

El agente señalado por realizar el disparo fue identificado como el cabo José Francisco Moreta Heredia, quien fue entregado al Ministerio Público. La Policía Nacional informó además que la Dirección Central de Asuntos Internos inició una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades dentro de la institución.

La indignación

La muerte de Darlin Mercado generó protestas en La Cañada de Guajimía. Comunitarios quemaron neumáticos, bloquearon vías y exigieron justicia. Los reclamos se concentraron en dos puntos: la muerte del joven durante una actuación policial y la conducta de los demás agentes presentes en el lugar.

Familiares y vecinos describieron a Darlin como un joven trabajador, tranquilo y sin antecedentes de conducta delictiva. Insistieron en que no representaba una amenaza para los agentes y que su intervención se limitó a reclamar por la motocicleta.

Noel Mercado, padre del joven Darlin Mercado Reyes, responsabilizó tanto al cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado como autor del disparo mortal, como a los demás agentes que integraban la patrulla, por no auxiliar a su hijo tras el hecho.

Mercado Reyes fue ultimado ayer viernes durante una intervención policial en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, en un caso que ha consternado a toda la sociedad.

"Deberían revelar la identidad de todos porque ellos son un cuerpo. Los que andaban en ese momento, que estaban al lado de él cuando hizo el disparo, y nadie hizo ninguna acción para recoger a mi hijo, sino que se fueron y lo dejaron tirado", expresó el padre de la víctima.

Reacciones oficiales

Noel Mercado, padre de la víctima, pidió que la investigación no se limite al agente que hizo el disparo. También reclamó que se establezca la responsabilidad de los demás miembros de la patrulla, porque estaban presentes durante el hecho y, según denunció, no auxiliaron a su hijo después de ser baleado.

La indignación por el caso llegó rápidamente a las autoridades. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, condenó el homicidio y calificó el hecho como imperdonable.

A través de una publicación en su cuenta de X, la funcionaria expresó su consternación por el caso, afirmando que el suceso "enluta a una familia dominicana" y que ningún miembro de las fuerzas del orden debe estar protegido frente a actos contrarios a la ley.

"Como madre, no puedo imaginar el dolor de perder un hijo de esta manera", manifestó Raful, al tiempo que sostuvo que "ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad".

El presidente Luis Abinader también reaccionó públicamente. Dijo que había visto el video, expresó indignación por lo ocurrido y pidió que el caso sea sancionado con una pena proporcional a la gravedad del hecho. Su pronunciamiento colocó el caso en el centro del debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales.

El presidente Luis Abinader expresó el sábado su total indignación por la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste y calificó de "animal" al miembro de la Policía Nacional señalado como responsable del hecho.

En ese sentido, afirmó que el cabo José Francisco Moreta Heredia debe recibir una sentencia proporcional a un acto "incalificable", para que un crimen de esa naturaleza no vuelva a repetirse y sirva de ejemplo a todos los llamados a preservar el orden.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, visitó a los familiares de Darlin Mercado, expresó condolencias y afirmó que el agente señalado debía recibir la sanción correspondiente. La institución aseguró que colaboraría con el Ministerio Público en el proceso de investigación.

Investigación judicial

El homicidio de Darlin Mercado vuelve a colocar bajo escrutinio las actuaciones policiales en intervenciones cotidianas. En este caso, no se trata de un hecho narrado solo por testigos: el video muestra la secuencia central del incidente, desde la discusión inicial hasta el disparo. Esa evidencia explica la reacción social y política que siguió a la muerte del joven.

Ahora el caso entra en una etapa judicial clave. El Ministerio Público deberá presentar la imputación correspondiente, solicitar medida de coerción y avanzar con las pericias necesarias.

También deberá establecer el nivel de responsabilidad de los demás agentes que participaron en la intervención y determinar si hubo omisión de auxilio, abuso de autoridad u otras conductas penalmente relevantes.

La familia de Darlin Mercado reclama justicia.

Su exigencia principal es que el expediente no se reduzca al agente que disparó, sino que abarque toda la actuación policial: quién dio las órdenes, por qué se produjo la intervención, cómo escaló la discusión, por qué se usó el arma de fuego y qué hicieron los demás agentes después del disparo.

El caso provocó indignación nacional porque las imágenes muestran una actuación policial que terminó con un joven muerto en plena calle. También porque ocurre en un contexto en el que la reforma policial sigue siendo una promesa sometida a prueba por hechos concretos.

Para la familia de Darlin, la respuesta no puede quedarse en condenas públicas. La respuesta tendrá que medirse en el expediente, en las sanciones y en la capacidad del sistema de justicia para establecer responsabilidades.