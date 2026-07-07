Matan hombre en Manganagua; un testigo narra cómo fue ejecutado

Miembros de la Policía estuvieron en el lugar hasta casi las 9:00 de la noche. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Pasadas las cinco de la tarde de este martes dos hombres, que se desplazaban en una motocicleta con cascos protectores en la calle Tamboril, del sector Manganagua, en el Distrito Nacional, ejecutaron a tiros en el interior de Auto Solution, un taller de repuestos de vehículos a Richard Félix Santos.

De acuerdo con un testigo del asesinato, quien pidió omitir su nombre, los hombres se desplazaban en una motocicleta. Mientras uno permanecía esperando, el otro ingresó al lugar donde se encontraba la víctima y le disparó sin mediar palabras. Relató que, tras cometer el ataque, el agresor salió nuevamente, abordó la motocicleta y ambos huyeron.

Se desconoce cuántos impactos de balas recibió la víctima.

También afirmó que el atacante parecía buscar a otra persona tras el tiroteo, pero al percatarse de la presencia de familiares de la víctima abandonó el lugar.

Investigación policial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-07-at-91246-pm-69a26f25.jpeg Una patrulla del Dicrim se aleja del lugar. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-07-at-91247-pm-3fe2659a.jpeg El negocio fue cerrado por las autoridades. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Pasadas las ocho de la noche se marcharon de la escena del crimen tras el levantamiento de evidencias miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Horas antes miembros Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hicieron el levantamiento del cadáver. El Ministerio público también acudió al lugar.

Se está a la espera de que las autoridades ofrezcan mayores detalles, una vez concluyan el proceso y las investigaciones correspondientes.