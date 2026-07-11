Policía capacita a agentes de la región Sureste sobre salud mental y uso de la fuerza

La actividad forma parte de las iniciativas institucionales dirigidas a profesionalizar a sus miembros y promover una cultura de servicio. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes adscritos a la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional participaron en una jornada de capacitación sobre el manejo de las emociones, la prevención de la violencia intrafamiliar, la importancia de la salud mental y el uso proporcional de la fuerza.

La actividad tuvo como objetivo continuar fortaleciendo la actuación profesional de los agentes y garantizar el respeto de los derechos ciudadanos durante las intervenciones policiales.

Temas abordados

Durante el encuentro se ofrecieron orientaciones sobre el manejo adecuado de las emociones, la integridad moral y ética, la aplicación correcta de los protocolos de intervención policial y el uso proporcional de la fuerza.

Estos temas fueron abordados como parte del proceso de fortalecimiento de las capacidades operativas y preventivas del personal policial.

La institución indicó que este tipo de iniciativa responde a su compromiso con la mejora continua, la profesionalización de sus miembros y la promoción de una cultura de servicio basada en el respeto, la legalidad y la calidad.

También destacó la importancia del bienestar integral de los agentes y de la convivencia pacífica.

La capacitación se desarrolló en el salón de actos Francisco Comarazamy del Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís.

La jornada fue encabezada por el inspector general de la Policía Nacional, general Ernesto R. Rodríguez García, acompañado por el director regional Sureste, general Leonicio Natera Melenciano; el director central de Asuntos Internos, general Francisco A. Gómez Polanco, y la directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia de Género (Deamvi), general Celeste Yanet Jiménez Cabral.

También participó el capellán, reverendo padre Francis David Montero, quien tuvo a su cargo la oración y la bendición de la actividad.