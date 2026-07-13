Hallan muerta en un terreno baldío con signos de violencia a joven de 18 años de Santiago

Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona donde fue hallada muerta la joven de 18 años en la avenida Circunvalación Norte, en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Una joven de 18 años fue hallada muerta la mañana de este lunes, con signos de violencia, en un tramo de la avenida Circunvalación Norte, entre las comunidades de Don Pedro y Monte Adentro, en la provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Lisettes Noemí Almonte Peña, residente en el distrito municipal de Jacagua.

De acuerdo con sus familiares, la joven estaba desaparecida desde la tarde del domingo, cuando perdieron contacto con ella.

Según las informaciones preliminares, varias personas que se detuvieron en la zona para lanzar un perro muerto observaron el cadáver y de inmediato notificaron a las autoridades.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, mientras que el levantamiento del cuerpo fue realizado por el médico legista a las 12:46 del mediodía.

Investigan el hecho

A la escena se presentaron representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional.

El fiscal actuante, Pedro Martinez, informó que, de manera preliminar, las autoridades manejan el caso como una muerte violenta.

"Hasta ahora entendemos que es una muerte violenta, pero estamos en la primera fase de la investigación. Más adelante podremos ofrecer algún tipo de información; por ahora es muy apresurado emitir un veredicto", declaró el representante del Ministerio Público.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.