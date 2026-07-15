Un hombre entró armado a un colmado del sector Villa Carmen, en Santo Domingo Este, y comenzó a disparar contra quienes se encontraban dentro. Las cámaras de vigilancia registraron el momento: clientes intentando ponerse a salvo, detonaciones en medio del establecimiento y dos personas alcanzadas por varios proyectiles.

El ataque ocurrió el pasado 28 de junio. Los heridos fueron identificados como José Antonio Jiménez Cordero, conocido como Franklyn, y Rafael Antonio Joaquín Balbuena. Ambos quedaron gravemente lesionados y tuvieron que ser ingresados en centros de salud.

Desde entonces, la Dirección Central de Investigaciones Criminales mantenía una búsqueda activa contra Luis Adriano Acosta Mercedes, de 30 años, a quien la Policía Nacional identificó como el presunto responsable de los disparos.

Contra el hombre había sido emitida una orden de arresto por tentativa de homicidio.

La persecución terminó durante una intervención policial en circunstancias que todavía no han sido explicadas completamente por la institución. Según la versión oficial, Acosta Mercedes murió durante el operativo y en su poder fueron ocupados un fusil y una pistola.

La Policía no informó dónde ocurrió exactamente la intervención, cuántos agentes participaron ni cómo se inició el supuesto enfrentamiento. Tampoco detalló si el hombre llegó a disparar contra los agentes o si alguna de las armas ocupadas fue utilizada durante el operativo.

Ambas serán sometidas a análisis balísticos para determinar si guardan relación con el ataque ocurrido en el colmado o con otros hechos investigados por las autoridades.

Un ataque captado por las cámaras

El video del establecimiento se convirtió en una de las principales evidencias del caso.

En las imágenes se observa a un hombre ingresar al negocio y realizar varios disparos contra un grupo de personas. La grabación permitió a los investigadores reconstruir parte del ataque e identificar al sospechoso, de acuerdo con la Policía.

Una denuncia presentada por una de las víctimas apunta a que el hecho habría estado relacionado con un conflicto por una mujer. Esa versión, descrita inicialmente como un asunto pasional, no ha sido explicada con mayores detalles y no se ha establecido oficialmente como el móvil definitivo.

Tampoco se ha aclarado qué relación existía entre Acosta Mercedes y los dos hombres heridos ni si el ataque fue planificado con anterioridad.

Un caso con preguntas pendientes

La muerte del principal sospechoso cierra la persecución policial, pero no necesariamente la investigación.

Aún falta establecer qué originó el ataque, si hubo otras personas involucradas, de dónde procedían las armas ocupadas.

También quedan pendientes los resultados de las pruebas balísticas y una explicación detallada de las circunstancias en que Acosta Mercedes murió.