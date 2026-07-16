Muere Emely Familia Medina, la joven adoradora que soñaba con ser doctora

Emely Familia Medina, de 22 años, era estudiante de enfermería y soñaba con convertirse en doctora. ( FUENTE EXTERNA )

Emely Familia Medina era una joven de 22 años, apasionada por la medicina, amante de Dios y con el firme propósito de servir a los demás. Su vida se apagó el pasado martes 14 de julio tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, cuando la motocicleta en la que se desplazaba junto al motorista que la transportaba impactó contra una patana cuyo conductor abandonó el lugar.

Para su hermana de crianza, Clarissel Suero Durán, Emely era "el alma de la familia". Descrita como una joven alegre, inteligente y capaz de alcanzar todo aquello que se proponía.

"Cuando quiso aprender inglés, aprendió inglés en poco tiempo; cuando quiso aprender portugués, aprendió portugués. Cuando quiso aprender coreano, también lo aprendió rápido. Todo lo que ella se proponía, lo lograba", recordó.

Esa determinación también marcó su proyecto de vida. Tenía previsto graduarse de enfermería en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), su mayor anhelo era seguir preparándose para convertirse en doctora.

"Todos los días le decía a su mamá que quería ser doctora, que iba a ganar mucho dinero para ayudar a mucha gente. En los hospitales veía ancianos sin familiares que los atendieran y eso la motivaba a seguir preparándose", comentó Clarissel.

La música como forma de hablar con Dios

Pero además de los estudios, la fe ocupaba un lugar central en su vida. Familia Medina era una adoradora activa, para quien cantar era una forma de expresar todo lo que sentía.

"El cantar, era todo para ella. Me llegó a explicar muchas veces que hasta en los momentos que ella no se sentía bien, que estaba decaída, comenzaba a cantar, porque eso fue un don que Dios le dio y cuando tu te pones hacer lo que Dios quiere que tu hagas, emana de ti naturalmente y esa era como su forma de expresarse delante de Dios. Se sentía mal, angustiada, ella cantaba, cada sentimiento que ella tenía, no importa, ella cantaba y así se expresaba", afirmó.

Una de las canciones que más disfrutaba interpretar era "Más allá de todo". Emely era la única mujer entre tres hermanos.

La tarde del martes, Emely Familia Medina se dirigía a una clase cuando ocurrió el accidente de tránsito que terminó con su vida. Antes de salir de su casa, le informó a su madre, María Altagracia Medina Gómez, que iba de camino, como acostumbraba hacerlo cada vez que salía.

Con el paso de las horas, y la falta de respuestas, comenzaron a preocupar a la familia. No era común que Emely dejara de comunicarse, ya que según Clarissel, siempre informaba dónde estaba, hacia dónde se dirigía y cuándo llegaría.

Ante la incertidumbre, según su hermana de crianza, su madre escribió a algunas de sus compañeras para preguntar si había llegado al curso. Ellas le respondieron que Emely había enviado un audio pidiendo que le informaran al profesor que iba en camino, pero nunca llegó.

Poco después, la familia recibió la noticia del accidente ocurrido en la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, donde la motocicleta en la que se desplazaba impactó contra una patana cuyo conductor abandonó el lugar.

De acuerdo con Clarissel, fue a través de detalles como la vestimenta y algunas pertenencias de Emely que sus familiares lograron identificar que se trataba de la joven.

Alegre

Paola Bena, compañera de Emely en la Iglesia transformando por cristo, la recuerda como una joven dispuesta a estar presente para quienes la necesitaban. Explicó que una de las cualidades que más la caracterizaban era la alegría con la que trataba a todos y el cariño que demostraba hacia quienes la rodeaban.

"Me gustaría que Emely sea recordada por la persona alegre que era, por su amor a Dios y por lo presente que siempre estaba para los demás. Su vida no debe ser definida por la manera en que partió, sino por el amor, la alegría y la fe que compartió con quienes tuvimos la dicha de conocerla", expresó.