Intercambio de disparos: hombre muere tras enfrentar a una patrulla del Dicrim

Jhoel Severino de los Santos, alias "Chandy" , el hombre muerto por la Policia. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional aseguró que la muerte de Jhoel Severino de los Santos, alias "Chandy" o "La Chanty", ocurrió durante un enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), versión que es investigada por las autoridades y que contrasta con la denuncia de los familiares del fallecido, quienes sostienen que se trató de una ejecución.

El hecho ocurrió el pasado viernes en el barrio Los Solares, del kilómetro 14 de la Autopista Duarte, mientras que este domingo la vivienda donde sucedió el incidente permanecía cerrada y con rastros de sangre que se extendían hasta la calle.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó que Severino de los Santos era buscado mediante la orden de arresto No. 270-2026 por tentativa de homicidio en perjuicio de Ángel Manuel Frías Montilla.

Indicó que, tras el presunto enfrentamiento, miembros de la Policía Científica ocuparon en la escena una pistola Glock calibre 9 milímetros y cuatro casquillos del mismo calibre, evidencias que forman parte del proceso investigativo.

Agregó que el hoy occiso figuraba con ocho registros por distintos hechos delictivos en los archivos policiales.

El caso se investiga

Mientras la Policía mantiene que el caso está bajo investigación para establecer todos los detalles del supuesto intercambio de disparos, familiares de Severino de los Santos afirman que agentes del Dicrim irrumpieron en la vivienda donde este se encontraba junto a su esposa y le dispararon sin mediar palabras.

También denunciaron que la mujer fue agredida durante la intervención y que posteriormente fueron eliminadas evidencias del lugar.

El cuerpo de Severino de los Santos fue velado en Villa Altagracia, de donde era oriundo. Su esposa, quien pidió mantener en reserva su identidad por temor a represalias, aseguró que el joven estaba en el baño cuando fue baleado y negó que se produjera un enfrentamiento.

La Policía reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y ampliar los detalles conforme avance el proceso.